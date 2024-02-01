國台辦稱空飄氣球是民間自主 陸委會：無法接受

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（中央社記者李雅雯台北1日電）中國大陸國台辦昨指，近期飄入台灣周邊空域的空飄氣球是民間企業自主行為。陸委會今表示，中國大陸空飄氣球數量多、路徑密，難讓人相信這是民間自主行為。

大陸委員會（陸委會）1日舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人詹志宏於會上作出上述表示。

他表示，很難相信中國大陸國台辦可以編織出這樣的理由，查看中國大陸空飄氣球飄入台灣周邊空域的數量、密度，必須反問究竟有哪一個民間企業有這麼大的財力去做這樣的空飄氣球，對於國台辦說法「實在沒有辦法接受」。

關於國台辦所謂「不存在海峽中線」。詹志宏回應，台灣海峽作為自由航行國際水道，過去幾年受到全世界各國關注，這是大量貿易必經道路；中東紅海地區由於區域緊張，運費、保費激增，台海維持自由航行，這是各個國家高度關切的。

詹志宏指出，海峽中線過去半個世紀以來，確實使兩岸中間有個緩衝地帶，對於維繫和平穩定關係有所幫助，維持自由航道自由通行非常重要，這也是各界關注台海的重要考量。

對於國台辦表示，海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）存續關乎民進黨未來兩岸路線和政策，詹志宏認為，中國大陸多年來利用各式手段對台施壓，最典型的是軍事施壓，或是壓縮台灣在國際活動生存空間，還有經貿施壓，ECFA只是其中之一。

他強調，台灣銷往中國大陸的中間產品，中國大陸廠商可加工出口或內銷，ECFA使兩岸產業、企業互蒙其利，加上中國現在經濟狀況不太理想，中共不該用產業經營作為施壓手段。

中國大陸國台辦1月31日舉行例行記者會，發言人陳斌華於會上表示，「ECFA能否繼續生效實施，端視民進黨當局推行什麼樣的兩岸政策路線」。

關於大陸擅改M503航路作法，陳斌華指出，「大陸和台灣同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，不存在所謂的海峽中線」。

關於空飄氣球接近或進入台灣上空的提問，陳斌華回應，「空飄氣球多是民間企業的自主行為」、「空飄氣球多是用於氣象監測等民生用途，由來已久，不是什麼新鮮事」。 （編輯：張淑伶）1130201