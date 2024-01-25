工總籲適時開放對台衝擊較小產品 緩解兩岸經貿緊張

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（中央社記者劉千綾台北25日電）中國今年起中止ECFA部分項目關稅減讓。全國工業總會理事長苗豐強表示，ECFA是兩岸石化、紡織和機械業等重要合作平台，建議新政府適時開放對台衝擊較小的對陸禁止輸入產品，以緩解兩岸經貿緊張關係，維繫並推進ECFA。

工總今天召開第12屆第10次理監事聯席會議，苗豐強致詞表示，近期總統大選結果出爐，期盼未來新政府能面對產業經營困境，協助產業解決問題，並就安定兩岸關係、推動淨零轉型、調整勞動政策等3大面向提出建議。

苗豐強表示，首先是兩岸民間社會的往來有助緩和緊張氛圍，建議政府解除組團赴陸每天2000人的限制，並從生活與政策面，善待合法來台的陸籍人士。

針對中國可能擴大取消海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單關稅減讓，苗豐強指出，目前ECFA仍是維繫兩岸經貿交流、產業合作最重要的臍帶，為兩岸許多產業如石化、紡織、機械業等提供重要的合作平台。

他建議，新政府應立即盤點對大陸限制的2000多項產品，並與相關產業界溝通後，適時開放那些對台灣產業衝擊較小的對陸禁止輸入產品項目，以緩解大陸對台貿易制裁的力道，進而創造協商空間，維繫並推進ECFA。

此外，苗豐強表示，政府應邀集國內主要政黨、團體，在520總統就職前召開「兩岸關係國是會議」，共同凝聚跨黨派的對大陸政策共識，建構可與大陸對話、確保台海和平穩定的對陸戰略。

針對環境部規劃2025年開徵碳費，苗豐強表示，工總去年底拜會行政院副院長鄭文燦，並獲得善意回應，包括碳費徵收相關辦法一定要與產業充分溝通，須考量國際貿易的公平性及一致性，碳費應要評估設計免費核配額度機制的可行性。

此外，碳費議題要提高到行政院層級，由各部會共同研商，包含碳費徵收的時機、費率與徵收對象，以及免費碳排核配量的合理性。（編輯：林克倫）1130125