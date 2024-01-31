新國會3黨不過半 許舒博盼兩岸議題共尋平衡點

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（中央社記者劉千綾台北31日電）選後兩岸經貿關係發展受矚，商總理事長許舒博表示，兩岸經貿依存度仍高，希望維持和平穩定，「沒有任何一個政府會想破壞兩岸和平」，尤其是ECFA的農漁產品；未來新國會3黨不過半，兩岸議題更需共同尋求平衡點。

中華民國全國商業總會理事長許舒博今天出席「第6屆品牌金舶獎企業選拔活動」起跑記者會，宣布即日起開放報名至3月29日止，盼發掘全球最具潛力的台灣品牌企業。

提及今年拓銷計畫，許舒博表示，今年規劃率團前往東北亞、東南亞爭取商機，聚焦日本和韓國，以及馬來西亞、越南、新加坡及泰國等；今年第一團有望於3月成行，將前往沖繩交流，希望拓銷成果可以擴散至日本市場，替台灣業者拓展農食品業等商機。

觀察國際趨勢變化，許舒博認為，東南亞為未來發展的重要地點，越南和印度等國經濟成長加速，購買力也向上提升，期望台灣與東南亞、東北亞地區國家簽署雙邊或保障協定，雖然可能會因政治干擾造成協定簽署延宕，但他說，「台灣若不簽，關稅會成為最大的貿易障礙。」

兩岸議題方面，許舒博表示，兩岸經貿依存度仍高，希望維持兩岸和平穩定，經貿關係繼續走下去，因業者短期內無法快速分散市場，「沒有任何一個政府會想破壞兩岸和平」。

許舒博進一步指出，希望兩岸經貿關係在選後能趨於和緩，尤其是海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）農漁產品；目前政府與中國大陸的溝通管道幾乎中斷，商業界可協助兩岸對接、溝通。

國內政治方面，許舒博表示，在立院三黨不過半情形下，總統當選人賴清德必須展開跨黨派溝通、協調，政策才能順利推行，兩岸議題更需要各界尋求平衡點。（編輯：張良知）1130131