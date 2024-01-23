中擬取消ECFA優惠 工具機公會：影響程度待觀察

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）中國擬研究中止ECFA早期收穫機械等產品關稅減讓措施，工具機公會今天表示，產業不希望太多的貿易障礙，若取消ECFA，對工具機整機設備或已布局中國和東南亞廠商影響有限，對零組件廠商可能有部分影響，程度待觀察。

中國自今年元旦起中止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）早收清單12項石化產品關稅減讓；1月上旬再宣布，將進一步研究中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。

台灣工具機暨零組件同業公會今天上午舉行年度展望記者會，談到ECFA變動影響，台灣工具機暨零組件同業公會理事長陳伯佳表示，工具機業不希望有太多的貿易障礙，他呼籲若能延續ECFA，對產業布局和關稅優惠之間，可取得平衡點。

陳伯佳指出，工具機整機設備未享有ECFA關稅優惠，若取消ECFA影響有限，對於已在中國或東南亞市場布局廠商來說影響也小；不過，對工具機零組件廠商可能有影響，工會持續蒐集彙整會員廠商意見。

公會副理事長、瀧澤科總經理戴雲錦指出，中國政府持續給台灣工具機廠商壓力，規模較大的廠商已經準備就緒，若取消ECFA關稅優惠，對廠商可能仍有影響，但程度不會像幾年前這麼明顯。

戴雲錦表示，中國廠商工具機產品近年進步非常多，出口額預估今年可占全球第一，對台灣影響大，因為台灣中低階產品和中國大陸廠商高度重疊，產業須多加留意。

工具機公會創會理事長、程泰集團董事長楊德華分析，ECFA若變動，對程泰和亞崴影響有限，僅有少部分關鍵零組件出口到中國受影響，但程度相對小。

楊德華說明，加工中心和龍門機原本未列入ECFA關稅優惠產品項目，對亞崴來說，產品出口到中國市場不多；至於程泰CNC車床雖然享有ECFA關稅優惠，但是優惠條件限制在使用國產控制器的CNC車床產品，自ECFA實施以來，程泰出口到中國多是中高階CNC車床產品，未享受到ECFA關稅優惠，使用國產控制器的CNC車床產品，大部分已在中國組裝生產。

楊德華表示，對工具機產業來說，延續ECFA對廠商來說是創造雙贏，中國中低階產品有競爭力，整機和相關零組件出口到台灣，也有不錯商機，ECFA對兩岸廠商來說有互補效果。（編輯：張良知）1130123