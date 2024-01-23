工具機景氣不看淡 程泰、瀧澤科今年營運估成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北23日電）工具機今年景氣不看淡，程泰董事長楊德華今天預估，今年景氣不會比去年差，產業庫存已去化差不多，程泰集團今年營運目標要成長兩位數百分比。瀧澤科總經理戴雲錦預估，今年景氣可望落底往上，瀧澤科今年營運目標會比去年佳。

台灣工具機暨零組件同業公會今天上午舉行年度展望記者會，主要工具機廠商釋出對今年景氣展望看法。

工具機公會創會理事長、程泰董事長楊德華表示，展望今年工具機業景氣，楊德華指出，他個人不看淡，預估今年景氣不會比去年差，產業庫存已去化差不多，程泰集團今年營運目標要成長兩位數百分比。

楊德華表示，企業負責人對景氣沒有悲觀理由，事在人為，今年仍可期待，期盼3月底台灣國際工具機展（TMTS 2024）帶來商機和曙光。

不過楊德華指出，今年工具機產業仍有不少挑戰，例如俄烏戰爭和以哈戰爭何時結束，業者無法控制，近期葉門引發紅海運輸危機，可能加速通膨或推升油價和物價，但美英同盟已介入，他預估紅海危機是短暫的影響，情勢發展應該不會太久

公會副理事長、瀧澤科總經理戴雲錦表示，工具機業4年一次循環，去年底景氣最差，預估今年景氣可望落底往上，瀧澤科今年營運目標會比去年佳。

工具機公會監事會召集人、台灣麗馳科技董事長胡偉華表示，中國大陸市場景氣有復甦跡象，

東台集團副總經理暨發言人嚴璐表示，航太、電動車和半導體應用，是東台今年布局重點項目，能源應用也逐步回溫，今年鎖定東南亞市場布局，今年產業景氣逐步往上，成長動能可期。

友嘉集團出席代表預估，歐洲、東南亞和印度等市場需求有回溫跡象，今年工具機產業景氣審慎樂觀。

談到新台幣匯率，戴雲錦表示，台灣經濟帶動新台幣匯率升值，儘管日圓匯率持續走貶，不過台灣和日本工具機廠商部份高階產品位階不同，部分中階產品重疊度較高，工具機業者須進一步轉型升級，經營方式須改變，進一步直接接觸客戶。

談到紅海危機，戴雲錦指出，瀧澤科部分產品銷往海外代理商，運費由代理商負責，費用調整不多也可由代理商處理。（編輯：楊凱翔）1130123