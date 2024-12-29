加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲4人交保被撤銷發回 北院下午3時開羈押庭
首頁 / 兩岸
ECFA
新聞專題
ECFA1/116
首頁 / 兩岸

中國公布2025年關稅調整方案 ECFA繼續實施

2024/12/29 11:48（12/29 12:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
人民幣。（中新社）
人民幣。（中新社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）中國國務院關稅稅則委員會昨天公布，調整2025年1月1日起對部分商品的進口關稅稅率和稅目，其中「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）將繼續按規定實施協定稅率。

中國去年以來對ECFA多次調整，外界擔憂ECFA後續會受到其他影響而變動，但據最新公布的關稅調整方案，ECFA仍列在明年適用「協定稅率」清單中。

雖然ECFA續行，但部分產品已被排除在外。

中國商務部去年12月15日公布對台灣貿易壁壘調查結果，認定台灣對中國貿易限制措施構成貿易壁壘，並自今年元旦起對原產自台灣的丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止ECFA協定稅率。

今年5月再次公布第二批中止項目，涵蓋石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具134個稅目進口產品。經濟部國際貿易署當時表示，中國石化近年大擴產，台灣石化產品出口到中國已持續下降至兩成；ECFA早收在出口比重也逐漸下降，去年降至3.6%，對台灣的衝擊應在可控制範圍。

中國9月25日起停止執行對原產台灣的鮮水果、蔬菜、水產品等34項農產品免徵進口關稅政策。據農業部數據，34個品項輸入中國的關稅成本近108萬美元，其中2005年約65萬美元、2007年約42萬美元。（編輯：謝怡璇/周慧盈）1131229

#ECFA
#中國
#台灣
延伸閱讀
中國停止34項農產品免關稅 農業部：鳳梨釋迦等影響大中國再取消ECFA部分關稅減讓 潤滑油基礎油等134商品受影響傳中國考慮貶值人民幣 川普候任顧問示警勿操縱貨幣中國成熟製程威脅 經部：台IC設計先進製程比重拚43%
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
碳費費率拍板 傳產業籲政策公平性、兼顧產業競爭力
106
更多編輯台推薦新聞：