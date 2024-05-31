本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
ECFA
新聞專題
ECFA1/94
首頁 / 兩岸

中國再取消ECFA部分關稅減讓 潤滑油基礎油等134商品受影響

2024/5/31 10:08（5/31 10:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為高雄港區貨櫃場。（中央社檔案照片）
圖為高雄港區貨櫃場。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北31日電）中國國務院關稅稅則委員會今天公布第2批中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品關稅減讓的公告。公告顯示將在6月15日起，中止134個原產於台灣進口商品的關稅減讓。

中國財政部官網今天公布「稅委會公告2024年第4號」國務院關稅稅則委員會關於中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」部分產品（第2批）關稅減讓的公告。

公告指出，「台灣地區單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反了『海峽兩岸經濟合作框架協議』規定。2023年12月21日，國務院關稅稅則委員會發布稅委會公告2023年第9號，中止『海峽兩岸經濟合作框架協議』部分產品關稅減讓，但台灣地區仍未採取任何有效措施取消對大陸的貿易限制。」

公告宣布，根據「海峽兩岸經濟合作框架協議」，國務院關稅稅則委員會依規定和程序決定進一步中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」部分產品關稅減讓。自2024年6月15日起，對原產於「台灣地區」的附件所列潤滑油基礎油等134個稅目進口產品，中止適用「海峽兩岸經濟合作框架協議」協定稅率，依現行相關規定執行。

公告中的附件包括潤滑油基礎油、競賽型自行車、部分紡織品等134項產品。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1130531

中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」關稅減讓產品（第二批）清單 by 中央社

延伸閱讀
中國首波取消12項ECFA優惠關稅 龔明鑫：對經濟衝擊低分散市場因應ECFA變局？經部：對中出口有減少趨勢陸挾ECFA脅迫 陸委會：經濟不該被賦予政治任務貿易壁壘是什麼？會影響ECFA嗎？中國提前公布對台調查QA一次看中國對聚碳酸酯徵反傾銷稅 學者：以商逼政6/1前組團仍可赴陸旅遊 陸委會：後續規劃動態評估
ECFA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
聚碳酸酯傾銷掀ECFA擔憂 國台辦：不改恐再有措施
172.30.142.41
更多編輯台推薦新聞：