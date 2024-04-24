聚碳酸酯傾銷掀ECFA擔憂 國台辦：不改恐再有措施

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（中央社記者呂佳蓉北京24日電）中國大陸商務部19日發布公告，裁定台灣聚碳酸酯存在傾銷，外界擔憂ECFA早收清單會被取消。中國大陸國台辦今天指出，若「民進黨當局」的台獨立場拒不悔改，將支持有關部門採取進一步措施。

中國大陸商務部19日發布公告，對原產於台灣的進口聚碳酸酯反傾銷做出最終裁定，認定被調查產品存在傾銷，並從4月20日起徵收反傾銷稅，為期5年。

聚碳酸酯為「海峽兩岸經濟合作框架協定」（ ECFA ECFA小百科 ECFA全名為「海峽兩岸經濟合作架構協議」，2010年6月29日簽署，並於2010年9月12日生效。 ECFA整體架構包含早期收穫清單（早收清單）及後續的貨品貿易協議（貨貿）、服務貿易協議（服貿）等，目前僅早收清單正式上路。 中國給予台灣539項貨品（含農產品18項及貨品521項）早收優惠關稅，並開放服務貿易11項。 看更多 關閉 ）早收清單小項之一。中國大陸方面對台進行施壓，ECFA項目終止為其中一項手段。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天在國台辦的例行記者會上說，大陸商務部對原產於台灣地區的進口聚碳酸酯進行了反傾銷調查。

她聲稱，「在案件調查過程中，主管部門嚴格按照相關法律法規和世貿組織規則進行調查，廣泛聽取了各利害關係方意見，充分保障各方的權利，客觀、公平、公正地得出最終調查結論，並決定徵收9%至22.4%的反傾銷稅」。

但她又說，願意積極協助所涉企業，以依法合規方式拓展大陸市場、共享大陸新質生產力發展機遇。

對於外界擔憂陸方有意取消ECFA早收紅利，甚至終止ECFA，朱鳳蓮表示，ECFA生效實施以來，給兩岸業界特別是台灣相關業界和民眾帶來實實在在的利益。

她並說，「民進黨當局」為一黨之私，不斷變本加厲修改規則、設置障礙，惡意阻撓破壞兩岸經濟的正常交流合作，導致如今ECFA實施面臨不確定性。

朱鳳蓮聲稱，「如果『民進黨當局』繼續頑固堅持台獨立場，拒不悔改，我們支持有關部門依據相關規定研究採取進一步措施」。（編輯：吳柏緯）1130424