中國中止ECFA部分關稅減讓 國台辦劍指520講話
2024/5/31 11:10（5/31 11:48 更新）
（中央社台北31日電）中國今天宣布對台134項產品中止適用ECFA關稅減讓，對此，中國大陸國台辦發言人陳斌華表示，「賴清德當局頑固堅持『台獨』立場，拒不承認九二共識」，是大陸進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因。
中國大陸國台辦今日以陳斌華的名義，以書面表示，台灣單方面對2500多項大陸產品出口採取歧視性貿易限制，違反了ECFA
關於「逐步減少或取消雙方之間實質多數貨物貿易的關稅和非關稅壁壘」的規定，損害了兩岸企業利益和兩岸同胞福祉。
ECFA小百科
ECFA全名為「海峽兩岸經濟合作架構協議」，2010年6月29日簽署，並於2010年9月12日生效。
ECFA整體架構包含早期收穫清單（早收清單）及後續的貨品貿易協議（貨貿）、服務貿易協議（服貿）等，目前僅早收清單正式上路。
中國給予台灣539項貨品（含農產品18項及貨品521項）早收優惠關稅，並開放服務貿易11項。
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陳斌華並表示，2023年12月21日大陸宣布中止ECFA項下丙烯等12個稅目產品關稅減讓後，「民進黨當局」不僅未採取任何措施取消對大陸的貿易限制，還不斷變本加厲，阻撓破壞兩岸經濟正常交流合作。「鑒此，我們支持相關主管部門採取進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的措施」。
陳斌華說，ECFA是兩岸雙方在「九二共識」的共同政治基礎上簽署的，實施中如產生問題可通過兩岸協商予以妥善解決。
他表示，「賴清德當局頑固堅持『台獨』立場，拒不承認『九二共識』，大肆宣揚『台獨』分裂謬論，煽動兩岸對立對抗和經濟『脫鉤斷鏈』，嚴重破壞兩岸協商和 ECFA實施的基礎，是大陸有關部門不得不進一步中止ECFA部分產品關稅減讓的根本原因」。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1130531
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