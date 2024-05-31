中國取消ECFA關稅 經部：占出口比重約2% 衝擊可控

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（中央社記者曾智怡台北31日電）中國今天公布第2批中止ECFA部分產品關稅減讓品項，經濟部表示，遭取消ECFA關稅產品去年輸中金額估計約98億美元，占台灣對全球出口比重約2%，評估對台灣的衝擊應在可控制範圍，經部已備妥政策工具，協助產業升級與分散市場。

中國國務院關稅稅則委員會今天公告第2批中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品關稅減讓清單。公告顯示將在6月15日起，中止134個原產於台灣進口商品的關稅減讓，包括潤滑油基礎油、競賽型自行車、部分紡織品等。

經濟部國際貿易署透過新聞稿表示，自2023年4月中方對台灣啟動貿易壁壘調查以來，政府對於中方作為可能對產業影響，已有掌握並預為準備。

貿易署表示，此次中方取消的早收優惠項目，涵蓋石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等產品，相關產品稅率恢復為1%至12%不等。2023年遭到取消ECFA關稅的產品輸中金額約98億美元，占台灣對全球出口比重約2%。

由於近年中國石化大擴產，台灣石化產品出口到中國已持續下降至2成；ECFA早收對中出口占對全球出口比重亦逐漸下降，2023年降至3.6%，貿易署評估目前對國內的衝擊應在可控制範圍。

經濟部強調，已備妥政策工具協助產業升級與分散市場，將輔導業者發展差異化及高值化產品、協助分散市場、精進低碳化及數位化製程等3大策略來進行。

在協助業者分散市場方面，經濟部將整合產業，以異業結盟方式群聚拓銷，由公協會以大帶小帶領業者參展，建立中小企業共同品牌拓展海外市場。

經濟部將於下週起再與業者溝通瞭解需求，降低中國中止關稅減讓的影響。

經濟部指出，中國製造業產能過剩，加上經濟成長趨緩，2023年台灣對中出口1522億美元，減少18%，比重降到35.2%，創21年來新低，2024年1至4月出口453億美元，減少3.7%，進一步降至30.7%。

經濟部表示，政府過去為強化供應鏈韌性已持續推動市場多元化，而對東協、美國、日本、歐盟市場占比持續上升，顯示與其他主要國家的經貿鏈結持續增加。

此外，經濟部強調，兩岸同屬WTO會員，貿易爭端應在WTO機制下協商予以解決。（編輯：林淑媛）1130531