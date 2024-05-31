本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
ECFA
新聞專題
ECFA1/102
首頁 / 產經

中國取消ECFA關稅 經部：占出口比重約2% 衝擊可控

2024/5/31 18:28（5/31 18:53 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為停靠高雄港區卸貨的萬海航運貨櫃船。（中央社檔案照片）
圖為停靠高雄港區卸貨的萬海航運貨櫃船。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北31日電）中國今天公布第2批中止ECFA部分產品關稅減讓品項，經濟部表示，遭取消ECFA關稅產品去年輸中金額估計約98億美元，占台灣對全球出口比重約2%，評估對台灣的衝擊應在可控制範圍，經部已備妥政策工具，協助產業升級與分散市場。

中國國務院關稅稅則委員會今天公告第2批中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品關稅減讓清單。公告顯示將在6月15日起，中止134個原產於台灣進口商品的關稅減讓，包括潤滑油基礎油、競賽型自行車、部分紡織品等。

經濟部國際貿易署透過新聞稿表示，自2023年4月中方對台灣啟動貿易壁壘調查以來，政府對於中方作為可能對產業影響，已有掌握並預為準備。

貿易署表示，此次中方取消的早收優惠項目，涵蓋石化、紡織、機械、鋼鐵及金屬、運輸工具等產品，相關產品稅率恢復為1%至12%不等。2023年遭到取消ECFA關稅的產品輸中金額約98億美元，占台灣對全球出口比重約2%。

由於近年中國石化大擴產，台灣石化產品出口到中國已持續下降至2成；ECFA早收對中出口占對全球出口比重亦逐漸下降，2023年降至3.6%，貿易署評估目前對國內的衝擊應在可控制範圍。

經濟部強調，已備妥政策工具協助產業升級與分散市場，將輔導業者發展差異化及高值化產品、協助分散市場、精進低碳化及數位化製程等3大策略來進行。

在協助業者分散市場方面，經濟部將整合產業，以異業結盟方式群聚拓銷，由公協會以大帶小帶領業者參展，建立中小企業共同品牌拓展海外市場。

經濟部將於下週起再與業者溝通瞭解需求，降低中國中止關稅減讓的影響。

經濟部指出，中國製造業產能過剩，加上經濟成長趨緩，2023年台灣對中出口1522億美元，減少18%，比重降到35.2%，創21年來新低，2024年1至4月出口453億美元，減少3.7%，進一步降至30.7%。

經濟部表示，政府過去為強化供應鏈韌性已持續推動市場多元化，而對東協、美國、日本、歐盟市場占比持續上升，顯示與其他主要國家的經貿鏈結持續增加。

此外，經濟部強調，兩岸同屬WTO會員，貿易爭端應在WTO機制下協商予以解決。（編輯：林淑媛）1130531

#ECFA
#中國
#台灣
#經濟部
延伸閱讀
中國再取消ECFA部分關稅減讓 潤滑油基礎油等134商品受影響貿易壁壘是什麼？會影響ECFA嗎？中國提前公布對台調查QA一次看分散市場因應ECFA變局？經部：對中出口有減少趨勢中國再取消ECFA部分關稅減讓 分析：不會全停中國中止ECFA部分關稅減讓 國台辦劍指520講話
ECFA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
大陸再取消ECFA關稅減免 台化估年影響約2.24億元
172.30.142.50
更多編輯台推薦新聞：