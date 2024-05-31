邱太三：中國需評估若斷ECFA 衝擊兩岸和平可能性

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（中央社記者田習如布魯塞爾31日專電）前陸委會主委邱太三在歐洲智庫論壇表示，ECFA是兩岸連結重要象徵，中國若要斷掉ECFA，需評估兩岸和平發展可能性。學者艾西亞則說ECFA對台灣經濟不重要，歐洲應抓住台灣經濟轉型機會。

邱太三在520總統就職後卸任才10天，即訪歐出席布魯塞爾「歐洲政策研究中心」（Centre for European Policy Studies，CEPS） 舉辦的論壇，與歐洲學者討論台灣新動態。

就在同一天，中國財政部發布中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）134項產品關稅減讓公告，這是自去年底公告中止12項關稅優惠後的第2批，也被解讀為針對賴清德政府上台後的經貿施壓手段。

中央社記者在論壇問邱太三，ECFA某種程度被視為習近平政府對台灣「最後的善意」，他如何評估後續發展。

邱太三首先表示，兩岸從1991年開始交流互動，如今他最大感受是「重新回到原點」。

他解釋，30幾年來，一開始台灣也跟國際社會一樣，期待透過交流促進中國經濟發展，改善生活條件進而改變社會觀念和政治制度，「如今這個期待是落空的」，中國自習近平掌權後將經濟成果轉化為軍事擴張，帶來周邊和國際情勢的緊張。

他指出，ECFA原本具有讓兩岸關係更加緩和，甚至互利互惠的重要連繫功能，中國暫停ECFA，恐怕就中斷兩岸連結度裡最重要的可能性，只剩下很遠的其他社會交流而已。

邱太三說：「中國如果要斷掉ECFA，那它要重新評估不只是經貿合作，恐怕包括兩岸未來合作的可能性，或是和平發展的可能性都可能受到衝擊。」

布魯塞爾歐洲暨全球經濟研究所（Bruegel）資深研究員艾西亞（Alicia García-Herrero）從台灣連線參與論壇，她直言ECFA有超過400項關稅優惠，有人可能會認為中國停止ECFA將是台灣經濟的「殺手」。

「老實說，這（ECFA）越來越不重要」，她指出，雖然台灣是中國的最大投資者，但台灣經濟結構已在轉變，如今出口到美國比到中國還多，同樣的情況也發生在韓國、日本。

艾西亞說，這個趨勢部分由人工智慧（AI）革命帶動，美國對中國的高科技出口管制只占很小部分，對日、韓、台而言，更大的出口轉向驅動力是美國本身的市場需求。

她提醒，在美、日、台形成的新供應鏈當中，歐洲應該要找到自己的位置，尤其台灣經濟從中國轉向美國，其中有很大機會，歐洲應吸引更多台灣投資。

邱太三呼應，台灣產業結構自蔡英文總統任內明顯轉向，力求降低對中國的依賴，如今台灣對外投資從高峰時83.8%在中國，到去年只剩下11.4%；在大陸投資的廠商從最多11、12萬家到現在只剩7、8萬家；赴陸工作人數從最高峰46萬人減至不到20萬人；中國雖仍是台灣最大出口地，但占比從45%到今年前2季降至30%以下。

因此他強調，ECFA雖然在經貿上不是最重要的事，「但它至少是兩岸連結的重要象徵」。（編輯：陳正健）1130531