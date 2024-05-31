中國再取消部分ECFA關稅 工商協進會籲溝通化解歧見

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（中央社記者曾智怡台北31日電）中國今天公布第2批中止ECFA部分產品關稅減讓公告，工商協進會表示，中方至今公告中止優惠關稅項目達146項，占整體早收清單產品項目28%，建議政府持續與中國溝通，及早化解雙方歧見，並協助業者加強拓展海外市場。

中國國務院關稅稅則委員會今天公布第2批中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品關稅減讓的公告。公告顯示將在6月15日起，中止134個原產於台灣進口商品的關稅減讓，包括潤滑油基礎油、競賽型自行車、部分紡織品等。

工商協進會發布新聞稿指出，根據ECFA早收清單，台灣出口中國大陸可享免關稅的貨品項目原有石化、機械、紡織、運輸工具及其他產品總計521項；本次中方宣布中止134項產品免關稅優惠，範圍遍及石化、機械、紡織及運輸工具4大產業，且至今公告中止項目達146項，占整體早收清單產品項目28%。

工商界建議政府採取有效措施，循適當管道持續與中國大陸溝通，及早進行磋商，化解雙方歧見；並協助相關業者加強拓展海外市場，分散市場過度集中風險，加速轉型升級，朝向高附加價值及高階應用方面發展，以強化自我競爭力。

經濟部稍早透過新聞稿表示，遭取消ECFA關稅產品去年輸中金額估計約98億美元，占台灣對全球出口比重約2%，評估對台灣的衝擊應在可控制範圍，經濟部已備妥政策工具，協助產業升級與分散市場。（編輯：張均懋）1130531