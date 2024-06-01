2028是否當仁不讓 朱立倫：誰最適合就是提名人選

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（中央社記者劉冠廷台北1日電）國民黨主席朱立倫今天到建國中學演講，面對2028年總統大選是否展現當仁不讓決心的提問，朱立倫未正面回應。他指出，從頭到尾都沒想到自己的角色，誰是最適合、最強人選，就是國民黨要提名的人。

至於新北市長侯友宜是否擁有國民黨中央評議委員資格，可在明年參選黨主席。朱立倫說，每一位縣市長都會聘請成為中央評議委員，也有些是中常委或中央委員；他提醒外界不要製造謠言、見縫插針，每一位國民黨地方首長，都會全力做好市政工作。

朱立倫今天下午到建國中學參加「建中校友會博學講座」，以「無形資產與國家軟實力台灣如何再起」為題發表演說。朱立倫表示，台灣應該學習新加坡引進人才，讓世界走進台灣，而且要先從觀光旅遊做起。

朱立倫說，日前聽到行政院說今年要拚來台觀光客人數達1000萬人次，但他認為應要有更大志向，像是要拚贏韓國，全台只要從中央到每一個城市都落實拚觀光，取消許多障礙，很快就會超越韓國的1800萬觀光客人數。

他提到，目前在台外籍勞工約75萬人，若加上非法勞工大概有80萬人，但每年在國外工作的台灣人卻有90萬人左右，台灣的人才都往外跑，卻只開放藍領外勞進來，希望總統賴清德應想辦法，讓台灣人才留下來、外國人才流進來。

與會者在提問環節詢問，2028年總統大選是否會展現當仁不讓決心。朱立倫說，他這幾年來從頭到尾，都沒想過自己的角色，誰是最適合、最強人選，就是國民黨要提名的人；至於許多說他只為自己著想與算計的汙衊毀謗，相信事實會證明，沒有這回事。

朱立倫也提到總統大選選情指出，推動藍白合是對的，大家都知道那是最簡單的算術問題，為何沒成功，將來留待歷史證明。

被問到領導百年大黨國民黨的最困難處，他認為，從政一定要有肩膀，批評與反對聲音都會有，但如果因為反對就不敢做，前新加坡總理李光耀、李顯龍，就不可能成功；國民黨作為百年大黨，有資產也有包袱，如果要克服困難，就必須堅持做對的事情。

至於中國5月31日公布第2批中止「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）部分產品關稅減讓的公告，朱立倫在會前受訪時表示，真正受害的是中小企業，政府一定要積極想出各種方式，不管是緩解兩岸關係、針對經貿問題重上談判桌，或開拓相關產品的新市場，政府都要負起責任。（編輯：林興盟、林克倫）1130601