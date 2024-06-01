財劃法6/3初審 朱立倫拋地方稅收佔4成 綠主張先開公聽會

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（中央社記者郭建伸、劉冠廷台北1日電）立法院財政委員會3日排審財劃法修正草案，國民黨主席朱立倫今天喊話，中央、地方政府的財源比例，應回到原本的地方自治精神，即中央比例占60%、地方占40%。民進黨團認為，每個縣市的基礎都不同，應先開公聽會請各縣市財政局長表達意見。

立法院財政委員會3日將審查財政收支劃分法修正草案，目前有國民黨團、民眾黨團或立委累計共提14案，民進黨立委也有提案，但尚未有行政院版本。

根據立法院議案關係文書，國民黨團版本主張，所得稅總收入25%、營業稅總收入減除統一發票給獎獎金後之全部收入及貨物稅10%分配給地方；土增稅收全數給予地方；中央統籌分配稅款分配以公式設算入法；強化補助制度規範，中央給予地方的一般性補助款金額，不得少於修正施行前一年度的預算編列數等。

至於民眾黨團版本，主張統一權責及計算標準、擴大統籌分配稅款規模、提高各類稅收分成，比例齊一化、設置分配委員會、強化財政努力誘因機制、落實財政紀律等原則，作法包括調整遺贈稅分成比例、土增稅全歸地方等。

民進黨團總召柯建銘受訪指出，財劃法雖然不分黨派，但沒有這麼簡單，20、30年來都沒有修，每個縣市的基礎都不同，甚至都想增加，目前財政部版本還在規劃，他認為先開公聽會，請各縣市的財政局長到立法院表示意見，讓朝野好好討論。

國民黨團書記長洪孟楷受訪表示，2012年時任民進黨主席蘇貞昌曾與時任台南市長賴清德等人，疾呼應修改財劃法改善地方財政困難，但12年過去，地方財政狀況惡化越來越大；日前財政委員會已經排過詢答，下週應會進入實質逐條審查，希望民進黨團不要再用冗長發言做惡意杯葛議事，朝野應共同找出妥善的財政比例分配。

對於民進黨團主張先開公聽會，洪孟楷說，立法院第9、10屆都曾開過公聽會，柯建銘是內行人在講外行話，恐怕又跟國會職權修法是同樣起手式。他強調，財劃法是地方議題，每個縣市都可能政黨輪替，絕對不是替某個政黨修法，而是要藉修法改善中央、地方預算不對等。

民眾黨團副總召黃珊珊受訪表示，民眾黨團已提出版本，希望委員會時好好討論，由於財劃法牽涉到地方政府的意見評估，是技術性問題，需聽地方政府意見，民眾黨團不會預設立場希望多久完成初審。

黃珊珊指出，希望藉由這次修法，可以合理處理中央過度集中權力的問題，民眾黨團主張設立分配委員會，由學者專家評估，促使分配可合理公平，而非僅是中央政府行政獨大。

朱立倫今天受訪時表示，民進黨不要想集權又集錢，新任主計長陳淑姿過去長期主張修改財劃法，但當了主計長之後卻說錢最好留在中央，財劃法應儘速通過，落實地方自治精神。

朱立倫說，國民黨曾廣邀各縣市政府財政局長討論，並形成基本共識，也願意廣納社會意見，最重要的是這次一定要讓修法通過，讓中央、地方政府的財源比例回到原本的地方自治精神，也就是中央比例占60%、地方占40%，合理提升地方政府財源，六都市長若有雅量與共識，讓弱勢縣市多分一些財源，就能讓財劃法修正案儘速通過。（編輯：林克倫、林興盟）1130601