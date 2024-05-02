村里長將增春節慰勞金 中央視財政情況補助地方

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（中央社記者賴于榛台北2日電）行政院會今天通過相關修法，增訂發給村里長春節慰勞金、調高縣市議員助理補助費總額等。內政部表示，相關財源依據地制法必須由地方籌措；行政院則指出，預計會有部分縣市需要補助，將視財政情況處理。

考量村、里長職責多元且繁重，以及加強保障議員助理勞動權益，行政院會今天通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第6條、第7條、第10條及第5條附表修正草案，增訂發給村里長春節慰勞金新台幣7.5萬元，同時調高縣市議員助理補助費總額最高每月30萬元，並調增地方民意代表為民服務費，相關調升預計明年元旦起施行，但草案還須經立法院審議。

內政部次長吳容輝出席政院會後記者會時表示，整體調升經費須16.74億元，其中村里長春節慰勞金約5.8億元、為民服務費約1.6億元，按照地方制度法，財源需由地方籌措；行政院發言人林子倫則說，估計會有部分縣市需要中央補助。

政院官員對中央社記者補充指出，縣市政府的議員為民服務費、助理補助費及里長春節慰問金在一般性補助款設算範圍，未來將配合修法進度及年度預算籌編期程，納入基本財政支出設算，並就地方政府基本財政收入不足支應部分，予以補助；至鄉鎮市部分依地方制度法規定，是由縣政府協助。

官員說，若以今年度設算結果而言，無基本財政收支差短的縣市政府包含6都、新竹市及金門縣，至於114年度部分，須待設算結果才能確定。（編輯：翟思嘉）1130502