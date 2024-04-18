112年度總決算收支賸餘1530億 陳建仁：經濟成長帶動稅收增加

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北18日電）行政院會今天通過「112年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）」，中央政府總預算去年度實際執行結果，歲入歲出賸餘新台幣2790億元，扣除債務還本1260億元後，尚有收支賸餘1530億元。

行政院會今天通過主計總處報告的「112年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表（營業及非營業部分）」，112年度中央政府總預算歲入2兆5796億元，歲出2兆6891億元，原預計歲入歲出差短1095億元，連同債務還本1110億元，尚須融資調度2205億元，以舉借債務1732億元及移用以前年度歲計賸餘473億元予以彌平。

而實際執行結果，主計總處表示，去年度歲入歲出賸餘2790億元，由原總預算差短1095億元轉絀為餘，扣除債務還本1260億元後，尚有收支賸餘1530億元。

行政院發言人林子倫主持行政院會後記者會時轉述，行政院長陳建仁院會裁示，112年度總決算轉絀為餘，更是從106年度以來，連續7年總決算歲入歲出產生賸餘的好成績，顯示近年來在國內經濟穩健成長，帶動稅收持續增加，以及政府落實各項支出檢討的情況下，國家財政持續改善。

陳建仁表示，請各機關妥適運用財務資源推動各項政務，秉持撙節原則加強預算控管及執行，持續強化台灣經濟韌性、環境韌性及社會韌性，推升整體國家競爭力。

根據報告，112年度歲入決算數2兆9074億元，較預算數增加3278億元。細部來看，主要是因稅課收入增加2934億元、財產收入增加170億元、規費及罰款收入增加155億元、其他收入增加91億元、營業盈餘及事業收入減少72億元增減互抵所致。

而112年度歲出決算數2兆6284億元，較預算數節餘607億元。主計總處表示，其中包含債務支出節餘243億元、一般政務支出節餘131億元、國防支出節餘56億元、教育科學文化支出節餘51億元、社會福利支出節餘48億元、補助及其他支出節餘43億元、經濟發展支出節餘22億元、退休撫卹支出節餘9億元、社區發展及環境保護支出節餘4億元。（編輯：蘇志宗）1130418