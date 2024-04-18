政院核定519「白色恐怖記憶日」盼民眾體認威權統治侵犯人權

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（中央社記者賴于榛台北18日電）行政院今天說，為讓過去白色恐怖的歷史成為民眾集體記憶，日前已經核定每年5月19日為白色恐怖記憶日，期盼民眾體認威權統治時期國家暴力侵害人權、同理受難者遭遇，也提醒執政者不應重蹈覆轍。

行政院官員表示，5月19日白色恐怖記憶日比照4月7日言論自由日，只紀念不放假。

總統蔡英文3月底接見519白色恐怖記憶日籌備委員會後，指示行政部門依照「紀念日及節日實施辦法」仔細研議，希望為更好、更團結的台灣社會繼續努力。

行政院發言人林子倫今天主持行政院會後記者會轉述，行政院長陳建仁會中指出，回顧台灣社會發展歷程，會發現228事件不僅是台灣歷史斑駁傷痕，也是民眾刻骨銘心的傷痛。

陳建仁說，台灣自1949年頒布戒嚴，直到1992年解除戒嚴，這段期間台灣民眾在威權統治下，受到獨裁政權迫害，是最多血淚的歲月，若無透過記憶日、紀念日幫助民眾記憶，並且深切反省這個對社會影響深遠的歷史傷痕，將是政府推動轉型正義工程功虧一簣的大缺憾。

他表示，政府近期頻繁收到民間倡議制定記憶日或是紀念日，加以蔡總統指示研議，政院已經於上週核定將每年5月19日定為白色恐怖記憶日，要讓這段白色恐怖、灼傷人權的歷史成為集體記憶，期盼大家體認威權統治時期國家暴力對民眾的侵害、深切同理受難者遭遇，也同時提醒執政者不應重蹈錯誤。

陳建仁說，未來政府將與民間持續合作，共同邁向轉型正義新階段，也請文化部與相關機關妥為舉辦相關教育推廣等活動，具體回應民間對於形塑公共記憶、反省威權歷史、促進社會凝聚共識的期待，一起為更團結的台灣社會努力。（編輯：謝佳珍）1130418