挺519白色恐怖記憶日 陳菊：忘記歷史必重蹈覆轍

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（中央社記者高華謙新北11日電）多名政治受難者倡議5月19日設「白色恐怖記憶日」。國家人權委員會主委陳菊表態支持並說，忘記歷史的人必然會重蹈覆轍，希望台灣社會銘記，白色恐怖這樣的悲慘歷史不能重來。

新台灣和平基金會、政治受難者關懷協會、政治受難者、受難者家屬、專家學者等超過520人倡議發起「519白色恐怖記憶日」，並在國家人權博物館舉行「519白色恐怖記憶日發起人大會」，包括國家人權委員會主任委員陳菊、新台灣和平基金會董事長王美琇、政治受難者蔡寬裕、呂昱、陳列出席。

國家人權博物館前身是景美軍事看守所，曾關押於此的陳菊致詞表示，不管她回來幾遍，內心都是五味雜陳，今天她來參加白色恐怖記憶日大會，內心很清楚，「忘記歷史的人，必然會重蹈覆轍」，她擔心台灣新世代與社會對歷史理解很少，也有人把白色恐怖與228事件混為一談，甚至認為美麗島事件就像外星人故事般遙遠。

陳菊說，她支持設立白色恐怖記憶日，除了期待台灣社會重視，執政者也必須知道這是嚴肅議題；就像加拿大為了反省、檢討曾迫害原住民的歷史，在2021年把9月13日設為對真相追求和解的紀念日，當天加拿大人會穿戴橘色衣物，這就是要提醒社會，加拿大曾在100多年前對原住民不公平。

陳菊說，在白色恐怖年代有2萬多人犧牲，也是台灣2300萬人共同記憶，希望台灣社會不能忘記這段歷史，才能知道民主可貴，也才知道民主是一代代不斷打拚追求而來的，大家要心存感念，台灣社會也要記取教訓、用心守護民主，白色恐怖這樣的悲慘歷史不能再重來。

王美琇說，台灣社會經歷長達43年的白色恐怖，竟沒有任何記憶日或紀念日來紀念這個影響深遠的歷史傷痕；成立記憶日有3個目的，首先是要給歷史交代，不能讓受難者白白犧牲：第二是社會能思索歷史傷痕帶來的教誨與意義，受難者親屬與子孫也能追思、緬懷親人；第三，有助於歷史記憶一代代傳遞下去。

王美琇說，未來不僅要擴大社會連署、推動成立白色恐怖記憶日，也希望記憶日成立後，集結社會力量展開一場重建歷史記憶的文化運動，讓歷史記憶進入土地、校園、社會與人民日常。

蔡寬裕表示，會訂5月19日是因為1949年5月19日公告，台灣地區自5月20日凌晨0時起戒嚴，展開38年2個月的漫長時光，受害的是全體台灣人。

蔡寬裕認為，人民很健忘，例如再一週就是318學運10週年，但今年選舉卻有許多年輕一代不知道，「短短10年內，那場50多萬人上街頭的學運就被遺忘」，這讓他非常訝異。因此長達40年的白色恐怖一定要有固定紀念日子，否則會像船過水無痕一樣被淡忘。

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呂昱則對政府提出建言，他認為政府每年舉辦綠島人權藝術季，也都有歷史創作，「憑良心講，我看不懂他們在幹嘛，不知道這些創作與白色恐怖有什麼關係」，就連一起去的受難者都沒人看得懂。

呂昱說，他跟創作者談了幾小時，對方也說不出來在做什麼，「一年花好幾千萬到底做出什麼，這些錢都像丟到海裡，每年舉辦很多很多活動，實際上有什麼效果，年輕人還是看不懂」，就是因為無法深刻感受到白色恐怖，他經常看到學生面對白色恐怖懵懵懂懂，他認為白色恐怖記憶日應是一場文化運動，要持續進行、永不停止。（編輯：李錫璋）1130311