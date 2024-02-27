辜寬敏辭世週年 台灣制憲基金會：續推動國家正常化

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（中央社記者吳昇鴻台北27日電）台灣制憲基金會創辦人辜寬敏辭世週年，台灣制憲基金會董事長王美琇今天表示，將持續推動台灣國家正常化，如同辜寬敏所說，很多事情做了不一定成功，但不做就是歸零，未來將持續與社會溝通、尋求社會更大共識。

辜寬敏去年2月27日辭世，台灣制憲基金會今天舉辦「辜寬敏創辦人逝世週年紀念暨台灣新憲法草案發佈會」，台灣制憲基金會董事長王美琇、台灣制憲基金會執行長林宜正等人出席。

現場播放辜寬敏生前受訪影片，影片內容談及辜寬敏成長背景，以及台灣政黨輪替後的民主發展及社會動態。王美琇致詞時表示，看了影片宛如辜寬敏還在身邊，相信辜寬敏精神仍與各界同在。

她說，辜寬敏以前經常和她討論，思考究竟能為台灣再做些什麼，她在辜寬敏身上看到日本精神的認真做事、全力以赴，也看到台灣精神的奮戰到底、不認輸。

王美琇表示，2019年台灣制憲基金會成立以來，持續推動台灣國家正常化，雖然理解政治環境的現實，但如同辜寬敏所說，很多事情做了不一定成功，但不做就是歸零，因此接下來仍會持續推動相關工作。

談及制憲基金會未來工作，王美琇指出，將持續與社會展開溝通，希望尋求社會更大的共識，促進政治界重視台灣根本問題，也將秉持辜寬敏精神，推動重建歷史記憶的文化運動。

台灣制憲基金會表示，中華民國憲法有許多謬誤，包含其制定過程與台灣無關、所指領土不符現狀、體制不明等，也會讓人民及國家陷入認同錯亂，導致國際陷入「誰代表中國」爭議；因此台灣社會必須形成共同意志、建立新憲法意識，進而規劃國家發展藍圖。

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台灣制憲基金會發布台灣新憲法草案內容指出，中央政府體制應建構總統、國會與法院的三權分立制度，中央行政權由人民直接選舉產生的總統執掌，而總統得應國會邀請至國會發表國情咨文。

草案也指出，國會為國家立法機關，可參採北歐模式建構國會監察使，依法協助國會監督總統、中央各部會與司法機關。而審判權由法官組成的最高法院及各級法院行使，除規定審判獨立等事項，並設置全國司法委員會，決議司法概算及司法人事制度等重大行政事項。（編輯：林興盟）1130227