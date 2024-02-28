228事件77週年 陳菊：紀念非延續悲傷而是走向和解

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（中央社記者陳俊華台北28日電）今年是228事件77週年，也是也是林宅血案44週年，監察院長陳菊今天到林家墓園悼念，她認為應把林家故事說給更多年輕人聽，傳頌是要了解過往，紀念非為延續悲傷，乃是走向和解。

陳菊下午在臉書發文表示，228是一個應謹記在心的日子，每年的今天，她幾乎都會到位在宜蘭的林家墓園，憑弔44年前蒙難的前民主進步黨主席林義雄的母親游阿妹與雙胞胎女兒林亮均、林亭均，以及228事件的受難者們。

陳菊說，在山坳裡謳歌，唱出心中的哀戚與傷痛、堅定與嚮往，撫生慰死，願憾事不再、願真相早來、願和解共生、願銘記不忘。

陳菊表示，看著每年此時前來憑弔的朋友多為舊識，她認為應該把林家的故事，說給更多年輕人知悉，讓更多人明白為何每年都在此聚會；傳頌不是加深仇恨，而是了解過往；紀念非為延續悲傷，乃是走向和解。

1980年2月28日，時任台灣省議會議員、美麗島事件被告林義雄的母親游阿妹、7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均，在台北市住家遭刺身亡，9歲長女林奐均重傷、經救治後生還，「林宅血案」迄今仍未破案，案發地點之後成為義光教會。（編輯：翟思嘉）1130228