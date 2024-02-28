以蔣家身分道歉？蔣萬安重申市長任內還原真相

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）台北市長蔣萬安今天出席228追思會，被問及是否以蔣家後代身分道歉，他重申不管是當立委時還是現在當市長，都想還原真相、撫平傷痕，任內一定將相關資料公開。

蔣萬安出席北市228紀念追思會，致詞時表示身為市長，為228事件表達誠摯歉意，任內會持續反省沉思。

蔣萬安會後接受聯訪時被問及，在受難者家屬致詞時外面有人抗議。蔣萬安說，今天整個活動都算順利，在尊重家屬及後代的前提下，對各界不同意見、多元聲音都尊重。

媒體追問，抗議者要求蔣萬安以蔣家後代身分道歉。蔣萬安回應，他不管是過去擔任立法委員或現在當市長，立場都是一致，就是希望還原歷史真相、撫平傷痕，重申在市長任內一定傾全力將資料全面公開，也有人權教育相關規劃等。

另外，媒體詢問YouBike前30分鐘免費今天上路首日情況。蔣萬安表示，交通局回報無車可借的情況比平時還少，真正的考驗是明天第1個上班日，除了交通局持續透過儀錶板監控並做好對應，也會請微笑單車公司加派人員與加強調度。（編輯：方沛清）1130228