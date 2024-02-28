北市228追思會場外零星推擠 受難者家屬出面協調

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）台北市政府今天舉行228事件追思會，場外陳抗團體與警方數度推擠，228事件受難者家屬黃秀婉出面協調，陳抗暫停，會後還帶「無力者」成員進場致哀，為紀念活動劃下句點。

北市府下午在二二八和平公園舉辦「228事件77週年紀念追思會」，前總統馬英九、台北市長蔣萬安和受難者家屬都到場默哀致意。「無力者」團體、台灣國理事長陳峻涵則在場外抗議，警方出動200名警力維安。

去年曾衝進活動會場抗議的團體「無力者」，日前就在臉書發文預告，228紀念日當天，將繞行公園唱歌給蔣萬安聽，若進得去公園就去舞台邊唱給他聽。

今天活動前，10多名「無力者」成員攜帶百合花坐在公園出入口，高舉「代誌無解決，原諒無可能」的白字條抗議，大批警力在旁戒備。活動準備開始前，「無力者」成員往會場移動，警方在半途中已先設置停止點，雙方人馬數度對峙推擠。

「無力者」成員現場高唱改編過的「勞動者戰歌」，要求蔣萬安出來道歉，並抗議警方阻攔他們到會場邊致意。228事件受難者王添灯的外孫女黃秀婉出面向成員表達心聲，希望讓活動留給受難者家屬追思致哀，有其他意見可在活動後溝通，陳抗行動才就此停歇。

另外，陳峻涵也拿布條抗議，上面寫著「蔣介石二二八元凶、拆除銅像遷葬浮棺」，呼籲蔣萬安應落實轉型正義；周邊也有零星陳抗者表達對各種事件不同意見，警方都在旁進行安全維護。

228追思會下午3時許結束，黃秀婉帶「無力者」成員進入會場致哀、獻花，為228事件紀念活動劃下句點。（編輯：蕭博文）1130228