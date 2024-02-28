228事件77週年紀念儀式 侯友宜：反思歷史
2024/2/28 18:25（2/28 18:51 更新）
（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市長侯友宜率局處首長及區長，在三重228和平紀念公園舉辦228和平紀念日77週年念活動，他除向228亡者獻花及默哀，並籲國人反思歷史、汲取教訓，和平向前行。
今天的追思活動共有近80位受難家屬出席，包括新北市228總會理事長洪顯詔、受難者林義吉長子高齡90歲的林國泰及受難者王瑞國遺孀96歲的周金桂，還有家屬帶著小孩共同與會。
侯友宜獻花致祭並致詞表示，林國泰父親出門修理農具，回程路上無端被軍隊攻擊，不但手腳被反綁丟入淡水河，但幸運漂游上岸倖免於難，但長期臥病，50歲就過世。
他說，周金桂每年都出席紀念儀式，他的丈夫王瑞國戒嚴期間外出被軍警逮捕，關押刑求後釋放，因延誤醫治造成終身傷痛，於65歲過世。
侯友宜表示，228事件是台灣歷史的沉痛回憶，這段77年前的歷史血淚不能被遺忘，更不能重演，唯有反思歷史、汲取教訓，放下族群的對立及衝突，並透過教育讓不同族群瞭解愛與和平的重要性。（編輯：方沛清）1130228
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