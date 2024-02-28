更多編輯台推薦新聞：
老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制QA一次看
生活

老師能搜學生書包嗎？有違禁品怎麼辦？校園安全檢查新制QA一次看

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次看
運動

大巨蛋中職賽程中信兄弟23場最多 對戰組合一次看

陳俊翰告別式 總統親頒褒揚令：持續實現他的志業
政治

陳俊翰告別式 總統親頒褒揚令：持續實現他的志業

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北部明午後轉濕涼 週五起冷3天低溫探10度
首頁 / 政治
228紀念活動
新聞專題
228紀念活動2/28
首頁 / 政治

228事件77週年紀念儀式 侯友宜：反思歷史

2024/2/28 18:25（2/28 18:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市長侯友宜（前左）28日前往三重區228和平公園出席228事件77週年紀念活動，持花圈向受難者獻花，表達追思與悼念。中央社記者王鴻國攝 113年2月28日
新北市長侯友宜（前左）28日前往三重區228和平公園出席228事件77週年紀念活動，持花圈向受難者獻花，表達追思與悼念。中央社記者王鴻國攝 113年2月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北28日電）新北市長侯友宜率局處首長及區長，在三重228和平紀念公園舉辦228和平紀念日77週年念活動，他除向228亡者獻花及默哀，並籲國人反思歷史、汲取教訓，和平向前行。

今天的追思活動共有近80位受難家屬出席，包括新北市228總會理事長洪顯詔、受難者林義吉長子高齡90歲的林國泰及受難者王瑞國遺孀96歲的周金桂，還有家屬帶著小孩共同與會。

侯友宜獻花致祭並致詞表示，林國泰父親出門修理農具，回程路上無端被軍隊攻擊，不但手腳被反綁丟入淡水河，但幸運漂游上岸倖免於難，但長期臥病，50歲就過世。

他說，周金桂每年都出席紀念儀式，他的丈夫王瑞國戒嚴期間外出被軍警逮捕，關押刑求後釋放，因延誤醫治造成終身傷痛，於65歲過世。

侯友宜表示，228事件是台灣歷史的沉痛回憶，這段77年前的歷史血淚不能被遺忘，更不能重演，唯有反思歷史、汲取教訓，放下族群的對立及衝突，並透過教育讓不同族群瞭解愛與和平的重要性。（編輯：方沛清）1130228

新北市長侯友宜（前右）28日到三重區228和平公園出席228事件77週年追思活動，現場與受難者家屬林國泰（前右2）等人一起獻花致意。中央社記者王鴻國攝 113年2月28日
新北市長侯友宜（前右）28日到三重區228和平公園出席228事件77週年追思活動，現場與受難者家屬林國泰（前右2）等人一起獻花致意。中央社記者王鴻國攝 113年2月28日
#林國泰
#侯友宜
228紀念活動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
北市228追思會場外零星推擠 受難者家屬出面協調
172.30.142.38