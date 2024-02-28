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228和平紀念日 台北101點燈傳達團結守護民主價值

2024/2/28 19:28（2/28 19:54 更新）
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適逢228事件77週年，台北101大樓28日晚間透過點燈打字的方式與各界共同追思228，也盼點亮台灣堅韌前行。中央社記者王騰毅攝 113年2月28日
適逢228事件77週年，台北101大樓28日晚間透過點燈打字的方式與各界共同追思228，也盼點亮台灣堅韌前行。中央社記者王騰毅攝 113年2月28日
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（中央社記者劉千綾台北28日電）228事件77周年，台北101今天晚間點燈打字，透過「228和平紀念日」、「以愛撫慰傷痛」及「自由 民主 台灣」等字，傳達團結前行理念、守護民主正義價值。

今天為228和平紀念日，台北101表示，晚間6時30分至10時點燈打字，盼點亮台灣堅韌前行，守護民主正義的價值，傳遞和平、愛與希望。

今晚101點燈打字內容為「228和平紀念日」、「以愛撫慰傷痛」、「自由 民主 台灣」、「團結前行」、「HOPE & LOVE」。（編輯：翟思嘉）1130228

228事件77週年，全台各地28日皆有追思紀念活動舉行，台北101大樓晚間也藉由點燈打字表達追悼，盼以愛撫慰歷史傷痛。中央社記者王騰毅攝 113年2月28日
228事件77週年，全台各地28日皆有追思紀念活動舉行，台北101大樓晚間也藉由點燈打字表達追悼，盼以愛撫慰歷史傷痛。中央社記者王騰毅攝 113年2月28日
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