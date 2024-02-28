綠：賴政府將推3大工作 讓轉型正義陽光照進社會

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（中央社記者葉素萍台北28日電）228事件77週年，民進黨今天說，未來總統當選人賴清德帶領政府，將努力完成推動轉型正義法案、推動國家不法行為平復與擴大受難者照顧、打造和諧公益有尊嚴的國家等3大工作，讓轉型正義的陽光，照進社會每一個角落。

總統府秘書長林佳龍則說，記憶如果有重量，便是讓共同生活在台灣這塊土地上的人們，攜手追尋人權與正義、深化民主和自由，成為每一天的日常。

民進黨透過官方臉書發文指出，228之所以成為紀念日，不僅為了紀念受難者、撫慰遺族，更重要是希望台灣社會能夠透過紀念與反省，讓不同族群的人民，都能對228事件有更深入認識與理解，從中記取教訓，促進互相尊重與包容。

民進黨說，期許所有生活在台灣這塊土地的人，不分你我攜手努力，走向未來、走向和解、走向新生。

民進黨表示，政府針對228事件做了一系列努力，像是總統蔡英文任內積極推動轉型正義，也在賴清德擔任行政院長任內通過「促進轉型正義條例」、成立促進轉型正義委員會、國家人權博物館、國家人權委員會，連續公布數波刑事有罪判決撤銷名單。

民進黨表示，未來賴清德帶領政府，將努力完成推動轉型正義法案、推動國家不法行為平復與擴大受難者照顧、打造和諧公益有尊嚴的國家等3大工作，讓轉型正義的陽光，照進社會每一個角落。

民進黨說，也許大家沒有共同的過去，但一定可以求同存異、創造共同的未來，請一起捍衛人權與民主自由，一起走在守護台灣的路上。

總統府秘書長林佳龍也透過臉書發文表示，作家米蘭昆德拉（Milan Kundera）在「笑忘書」中寫道：「人類對抗權力的鬥爭，就是記憶與遺忘的鬥爭。」77年約莫是一個人一生的歲月，時間的推移不斷考驗大家如何「記得」228，如何推動曾被稱為民主化「未竟之業」的轉型正義工作。

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林佳龍說，時間是轉型正義最大的敵人，受難者一一遠行，在在證明轉型正義是和時間賽跑的工作，每年大家紀念、重新思考和再詮釋228，也是為了把握有限時間，盡力去記得每一個受難者和家屬的生命經驗，讓歷史和故事可以被聽見、紀錄、反省、重述，讓對抗威權、堅持民主自由的精神成為世代台灣人共同守護的價值。

林佳龍認為，記憶如果有重量，便是讓共同生活在台灣這塊土地上的人們，攜手追尋人權與正義、深化民主和自由，成為每一天的日常。（編輯：楊蘭軒）1130228