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尋找湯德章重現228白色恐怖 盼關注這塊土地

2024/2/27 19:38（2/27 20:56 更新）
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紀錄片「尋找湯德章」27日舉辦試映，導演連楨惠（左起）、黃銘正及飾演湯德章的鄭有傑出席，分享拍攝點滴。中央社記者王心妤攝 113年2月27日
紀錄片「尋找湯德章」27日舉辦試映，導演連楨惠（左起）、黃銘正及飾演湯德章的鄭有傑出席，分享拍攝點滴。中央社記者王心妤攝 113年2月27日
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（中央社記者王心妤台北27日電）紀錄片「尋找湯德章」講述228受難律師湯德章故事，導演連楨惠映後想起跟2022年過世的湯德章兒子湯聰模相處點滴難忍淚水；鄭有傑對於能在戲劇片段飾演湯德章也直呼幸運。

湯德章生於1907年，父親是台灣日治時代的警察，母親湯玉是台南南化人，228事件時，他遭威權政府嚴刑逼供，因不願交出被認定為叛亂者的名單，讓許多台南家庭免於威權迫害，他被槍決臨死前喊出「台灣人，萬歲」，1998年被台南市平反。

湯德章的兒子湯聰模2022年過世，導演兼製片連楨惠映後落淚表示，看完電影就想起和湯聰模的相處點滴，「這部片的每一幕都是我跟他的曾經，5年真的太快了，我很高興可以做記錄。」

導演黃銘正今天表示，從拍完「灣生回家」開始就想拍台灣人的故事，後來知道湯德章的父親是日本警察而被台灣人殺掉，相信湯德章也面臨許多自我認同的混淆，同樣的混淆在現在的台灣依舊存在，希望這部紀錄片不只是在上歷史課，而是藉由「尋找湯德章」開啟觀眾想要理解歷史的念頭，「每個人都應該尋找自己的湯德章。」

鄭有傑表示，台灣許多前輩用生命爭取了自由，但這些前輩故事還需要被挖掘並說出來才有重量，能夠在戲劇片段飾演湯德章，是件幸運的事。

鄭有傑也分享，兒時曾在湯德章紀念公園爬樹，當時和藹的外婆知道後反常的罵了他，提到公園曾槍斃過人後露出恐懼神色就不再說，鄭有傑直到理解湯德章故事才懂了外婆的害怕，「囡仔人有耳無嘴，不然會乎人點油作記號」在一代人心中留下陰影，希望透過電影可以喚起更多人對這塊土地的關注。

「尋找湯德章」將於3月15日上映。（編輯：李亨山）1130227

#228事件
#湯德章
#鄭有傑
#湯聰模
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