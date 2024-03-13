228受難者湯德章逝世77週年 黃偉哲等人追思

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（中央社記者張榮祥台南13日電）台南228受難律師湯德章今天逝世77週年，台南市長黃偉哲等人在中西區湯德章紀念公園追思，且首度播映「尋找湯德章」紀錄片，台南第1塊228不義遺址同時揭牌。

台南市政府和湯德章紀念協會今天在湯德章紀念公園舉辦追思紀念會，黃偉哲指出，在場眾人緬懷湯德章，彰顯台灣民主自由及人權信念的努力與成長。

黃偉哲表示，市府2014年將湯德章殉難日3月13日訂為「台南市正義與勇氣紀念日」，供世人省思自由民主意義與價值，也紀念湯德章為理念和台灣而犧牲生命的事蹟。

追思會首度播映「尋找湯德章」紀錄片，黃偉哲希望透過電影喚起人們對歷史與人權自由的關注，讓下一代了解前輩在維護人權及自由的努力。市府也將和戲院接觸，讓更多學子看見湯德章人生故事，推廣人權教育。

此外，台南第1塊228不義遺址也在湯德章紀念公園揭牌。市府文化局表示，不義遺址標示系統由市府和國家人權博物館合作，依文化部設計規範，透過易辨識視覺符號、簡明扼要內容，讓大眾認識在地威權歷史與政治受難者的故事。

台南市政府發布新聞稿指出，「尋找湯德章」紀錄片由導演黃銘正、連楨惠共同推出，歷時5年製作完成，3月15日將在全台上映。

文化局表示，湯德章母親湯玉是台南市南化人，父親新居德藏是日本熊本縣宇土市人。紀錄片拍攝期間，團隊特地前往宇土市取材，宇土市長元松茂樹今天也參加追思紀念活動。（編輯：黃世雅）1130313