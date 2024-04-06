賴副總統：未來將深化民主鞏固主權 續推轉型正義

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（中央社記者賴于榛台北6日電）4月7日是言論自由日，副總統賴清德今天出席鄭南榕特展時表示，鄭南榕用生命證明百分之百言論自由的重要性，未來他就任總統後，將推動3大重要事項，包含持續深化民主鞏固主權，也會續推轉型正義。

賴副總統、駐日代表謝長廷、總統府資政葉菊蘭、國家人權委員會主委陳菊、文化部長史哲、二二八事件紀念基金會董事長薛化元與鄭南榕基金會董事長鄭竹梅，今天下午出席「100%言論自由：鄭南榕和自由時代」特展開幕記者會。

賴副總統致詞時表示，台灣從專制獨裁黑暗的年代，走到今天幸福自由的時刻，過程中有千千萬萬人的犧牲奉獻，而鄭南榕絕對是其中值得敬重的一員，因為鄭南榕不止以理念支持言論自由，更是社會運動的行動家，包含1986年發起「519綠色行動」反對戒嚴、1987年籌組「二二八和平日促進會」欲平反228事件，以及1988年推動「新國家運動」等等。

副總統說，當年鄭南榕創辦雜誌，也屢屢被國民黨政府阻撓，但鄭南榕依然不改意志，甚至用生命證實百分之百言論自由的重要性。

賴副總統表示，台灣目前的言論自由獲得國際佳績，但實際上也受到很大威脅，他未來與副總統當選人蕭美琴上任後，第一件事就是要更加守護台灣主權，因為沒有國家主權，民眾就沒有機會當家做主；為避免過去不幸歷史重演，未來大家一定要團結以赴，連結國內外所有力量，守護台灣主權，延續民主自由制度。

副總統說，其次是政府會不斷反省、檢討與改進，利用過去發生的種種偉大事件進行社會改造與重建，讓民眾了解自由並非天上掉下來，在享受自由之時，也要能確實珍惜，才能對抗不同勢力對台灣社會的影響。

副總統表示，第三是政府會讓過去受難、受迫害的人被平反，並得到國家的道歉，恢復他們的名譽，「轉型正義工作會繼續下去」。

賴副總統也引用古希臘歷史學家修昔底德的話指出，幸福的秘密是自由，自由的秘密是勇氣，只有透過民眾團結的勇氣，才能確保幸福。

「100%言論自由：鄭南榕和自由時代」特展在二二八國家紀念館舉行，規劃6個展區和「大事記」，以鄭南榕個人生命史為縱軸，橫向連結台灣史和世界史的時代脈絡，提出「台灣言論自由」歷程的重要性。

特展由鄭南榕基金會主辦，國家人權委員會、財團法人二二八事件紀念基金會合辦，展期自今天起至7月31日。（編輯：林克倫）1130406