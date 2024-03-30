追思228失蹤受難者 薛化元：真相調查必須鍥而不捨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北30日電）228基金會今天舉辦「2024年228事件失蹤受難者追思紀念會」，基金會董事長薛化元說，228的真相調查必須鍥而不捨，且台灣對於228事件的了解，還有很多努力空間。

為悼念228事件中失蹤受難者，228基金會今天舉辦「2024年228事件失蹤受難者追思紀念會」，替失蹤受難者默哀，並唱名紀念失蹤受難者，再由台灣雅歌合唱團演唱「濁水溪溪水濁」、「思慕的人」、「千風之歌」等歌曲撫慰家屬心靈。

薛化元致詞時表示，失蹤受難者是當時政府違法亂紀下的犧牲者，因此基金會從2018年開始，辦理失蹤受難者追思會，撫慰受難者家屬，同時也是要提醒228的真相調查，必須要鍥而不捨。

他說，基金會目前主動搜尋到4000多位的可能受難者，證明迄今對於228事件的了解，還有更多可以努力的空間，尤其在教育場域，更要檢討、深化歷史課本中的228教材。

薛化元指出，228事件的民間平反運動也相當重要，像是鄭南榕等人對228的紀念行動，以及國史館前館長張炎憲的研究等，都非常重要，未來將在228國家紀念館展出。

薛化元表示，政府針對228事件的加害者，已完成相關的研究成果，只是台灣社會尚無共識，這也是未來需要更加努力的方向。

台灣228關懷總會秘書長楊振隆致詞時說，228造成台灣菁英斷層，噤聲40多年後才得以紀念，大家應該努力，讓228受難者的犧牲，成為讓台灣走向更完善、更具公義和平的社會動力。

家屬代表李慧生表示，她的阿公李瑞漢在77年前被帶走，小時候跟著祖母四處尋找祖父墳墓的過程、記憶猶新，而她的父親李榮昌今年高齡92歲，看到228事件的報導依舊會思親痛哭，忘不了當時父親在眼前被帶走的場景，成為人生中永遠缺一塊的拼圖。

李慧生說，228受難家屬至今仍在追求真相，追究該負責的人，蔣介石銅像應該早日移除，讓台灣成為公平正義的社會。（編輯：林克倫）1130330