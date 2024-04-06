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陳菊：假訊息攻擊分化台灣 民眾須更有韌性護民主

2024/4/6 17:33（4/6 18:01 更新）
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適逢民主鬥士鄭南榕自焚殉道35週年，鄭南榕基金會6日起在二二八國家紀念館推出特展「100%言論自由：鄭南榕和自由時代」，監察院長陳菊（圖）下午出席開幕記者會並致詞。中央社記者郭日曉攝　113年4月6日
適逢民主鬥士鄭南榕自焚殉道35週年，鄭南榕基金會6日起在二二八國家紀念館推出特展「100%言論自由：鄭南榕和自由時代」，監察院長陳菊（圖）下午出席開幕記者會並致詞。中央社記者郭日曉攝　113年4月6日
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（中央社記者賴于榛台北6日電）4月7日是言論自由日，國家人權委員會主委陳菊今天說，言論自由不是天上掉下來的，現在擁有、不代表永遠都有，尤其每個月都有3000則以上的假訊息攻擊、分化台灣，民眾必須要有韌性因應，方能守護自由民主與人權。

副總統賴清德、駐日代表謝長廷、總統府資政葉菊蘭、國家人權委員會主委陳菊、文化部長史哲、二二八事件紀念基金會董事長薛化元與鄭南榕基金會董事長鄭竹梅，今天下午出席「100%言論自由：鄭南榕和自由時代」特展開幕記者會。

陳菊致詞時表示，鄭南榕35年前為了捍衛百分之百言論自由而殉道，這種貫徹信仰、堅持理想，必須要有很大的勇氣與決心，非常不容易；她當年曾試圖勸退鄭南榕未果，一度不能、也不敢理解這種堅持，如今終於理解這焚而不毀的生命觀，就是要捍衛百分之百的言論自由。

陳菊說，賴副總統2012年在台南市長任內，率先把鄭南榕自焚的4月7日定為言論自由日，高雄隨後在2013年跟進，行政院則在2016年12月，正式將4月7日核定為國定言論自由日，感謝總統蔡英文高度肯定言論自由的重要性。

陳菊提醒，言論自由現在有、不代表永遠都有，今天擁有、明天就有可能失去，尤其台灣現在面臨很大困境，每個月都有3000則以上的假訊息攻擊、分化台灣，民眾必須要有韌性因應，珍惜並守護自由、民主與人權。

薛化元致詞時說，民眾對於言論自由受到外來威脅欠缺警覺，今天舉辦活動除了是要紀念鄭南榕的犧牲，最重要是記取教訓，且須將破壞民主的行動，排除在自由保障的範圍，才是防衛性民主的意義。

鄭竹梅表示，民眾必須要把守護言論價值，內化在心裡，這才是百分之百的言論自由，目前台灣時時刻刻面對中國威脅，聽取鄭南榕等民主前輩的故事，不是要知道他們偉大，而是希望透過前輩的故事提醒自己，在每一個關鍵時刻，真誠面對自己、理解台灣，對未來有更好的想像。（編輯：林克倫）1130406

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