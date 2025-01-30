台鐵開放228連假訂票 9小時已賣逾5.5萬張

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（中央社記者曾以寧台北30日電）台鐵公司今天凌晨0時起開放2月27日至3月3日228連續假期訂票，截至今天上午9時止，總計完成3萬4619筆、5萬5697張訂票，東部幹線、西部幹線和南迴線長途均仍有座位。

國營台灣鐵路股份有限公司今天透過新聞稿表示，全線網路、台鐵e訂通APP（應用程式）、電話語音及超商旅客開放訂票後，過程順利。

台鐵統計預訂概況，截至今天上午9時，東部幹線台北往花蓮、台東方向2月27日長途各時段自強號中、長途均有座位；台東、花蓮往台北方向3月2日長途各時段自強號中、長途均有座位。

西部幹線台北往高雄方向2月27日長途各時段自強號中、長途均有座位；高雄往台北方向3月2日長途各時段自強號中、長途均有座位。

南迴線車票高雄往台東方向2月27日長途各時段自強號中、長途均有座位；台東往高雄方向3月2日長途各時段自強號中、長途均有座位。

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另外，2月27日、2月28日及3月2日加開實名制列車，將於明天（星期5）凌晨0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。

台鐵提醒，完成訂票後，請務必於2天內（含訂票當日）至台鐵各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取車票，將於2月1日上午9時重新釋出。（編輯：戴光育）1140130