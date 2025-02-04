228連假首日國道南向 宜早上6時前出發避塞車

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（中央社記者余曉涵台北4日電）228連假國道交通量估可達117百萬車公里，高公局今天呼籲，西部國道南向用路人2月28日及3月1日早上6時前或中午12時後出發；3月1日及2日北向用路人上午9時前或中午12時前出發。

交通部高速公路局日前表示，今年228和平紀念日連假為2月28日至3月2日，預估假期交通量為113~117mvk（百萬車公里），其中首日南向可達64百萬車公里，為平日的1.4倍。

高公局交管組科長張耿宗今天在例行記者會中指出，預估這次連假第1、2天為南向尖峰時段，第2、3天為北向尖峰時段。

張耿宗表示，西部國道部分，2月28日及3月1日，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發；3月1日及2日，中部地區北向用路人建議中午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

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國5方面，張耿宗說，2月28日及3月1日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發；3月1日及2日，北向用路人建議上午9時前出發。

張耿宗表示，連假期間規劃實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施，提醒民眾上路前要留意，並建議在好走時段行駛國道，並搭配使用高速公路1968App行車時間預測功能，妥為規劃行程及查詢即時路況。（編輯：管中維）1140204