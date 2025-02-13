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二二八將屆78週年 民團發起紀念行動

2025/2/13 17:09
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（中央社記者葉素萍台北13日電）二二八事件將屆滿78週年，60多個民間團體22日將發起「走出黑暗，邁向光明」紀念行動。民團今天表示，在野勢力對內顛倒是非，對外呼應敵勢，破壞民主程序惡質毀憲，置政黨利益於國家之上，宛如加害者複製品，歷史恐怕重蹈覆轍。

鄭南榕基金會、玫瑰古蹟蔡瑞月舞蹈研究社、台灣基督長老教會總會、社團法人台灣親子共學教育促進會等60多個公民團體，發起二二八78週年紀念行動。民團22日下午將邀請民眾一起遊行，在台北市日新國小集合，前進事發點「天馬茶房」等數個歷史場景。

主辦單位今天召開行前記者會，以手語詩及行動劇表達 二二八的歷史悲劇；台大歷史系名譽教授周婉窈發表專題演講，她擔憂，二二八紀念活動被邊緣化，台灣缺乏集體記憶，若中國併吞台灣，二二八會再發生。

行前記者會上，民團發布「走出黑暗、邁向光明」行動宣言指出，二二八屠殺事件除了無差別殺害一般百姓，亦是計劃性抹殺當時的社會菁英，時至今日，這兩條傷天害理的軸線，正以新的型態持續進行。

行動宣言表示，在野勢力置身民主制度中，企圖繼承過去威權利益，違憲濫權、無差別的傷害民權，在野勢力處於自由社會裡，卻與台灣互不隸屬的強國呼應，計畫性抹殺為追求自由台灣所付出的青春與生命。

行動宣言指出，環顧世局，無論是強鄰欺弱的俄烏戰爭或荒謬的南韓戒嚴鬧劇，都證明缺乏社會團結或民主韌性，得來不易的自由民主體制會稍縱即逝。

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民團表示，在野勢力對內顛倒是非，對外呼應敵勢，破壞民主程序惡質毀憲，置政黨利益於國家之上，宛如加害者複製品，二二八的狼嘯聲聲逼近，台灣再次深陷黑暗泥淖，歷史恐怕重蹈覆轍，讓全民受害。盼當政者痛定思痛，轉型正義工作劍及履及，回應民間呼籲。

民團說，不忘記二二八，記憶是走向救贖的開始，直視二二八的傷痕歷史，讓加害者進入審判，受害者才能走出暗黑的隧道，走向療癒、走向寬恕。（編輯：林克倫）1140213

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