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228追思禮拜台中公園舉行 盧秀燕、何欣純出席

2025/2/23 18:51
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（中央社記者郝雪卿台中23日電）台灣基督長老教會台中中會公義行動教會今天舉辦228追思禮拜，市長盧秀燕與民進黨立委何欣純等藍綠人士都出席追思，呼籲歷史不能忘記、悲劇不要再發生，一起向前走。

公義行動教會下午在台中公園更樓前廣場舉行228追思禮拜78週年紀念，由前國防部長蔡明憲主持，盧秀燕、何欣純、國民黨立委楊瓊瓔及多名藍綠市議員出席，盧秀燕等人在追思儀式完成後還獻花給受難者家屬並致意。

盧秀燕表示，她擔任市長後每年都來參加追思，雖然228事件發生時她還未出生，但這是台灣重要歷史事件，擔任市長一定要關心、一定要參加及追思；228不能忘記，歷史不能忘記，因為有歷史教訓，悲劇不能再發生，她祝大家平安、台灣進步。

何欣純指出，台灣民主自由是很多人犧牲得來的，每年不只是紀念和平紀念日，是要用行動愛台灣，追求和平的台灣、進步的台灣、追求自由民主的台灣，大家一起向前走。

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蔡明憲表示，民進黨執政後一直在進行轉型正義，希望速度再加快，也呼籲大家要有敵我意識、危機意識，面對中國統戰及威脅，要覺悟，也要站起來；他還向盧秀燕建議，原來的中山公園已改名為台中公園，目前北區還有中正公園，希望也能正名。

此外，民眾黨前主席柯文哲的父親柯承發日前病逝，盧秀燕今天由民眾黨台中市議員江和樹陪同，前往柯爸爸靈前弔唁。盧秀燕在結束228追思禮拜離場時，面對媒體詢問弔唁事宜及是否為藍白合時，都未予回應，只對記者說「天冷，要記得多穿衣服」。（編輯：陳仁華）1140223

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