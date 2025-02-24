接見海外228遺屬團 賴總統：團結國家守護國人安全

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（中央社記者溫貴香台北24日電）總統賴清德今天接見海外228遺屬返鄉團表示，政府將持續堅定團結國家，守護國人安全，絕對不能讓類似的事件再次發生，第一步就是捍衛台灣的主權，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬、堅持台灣主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途只有2300萬人可以決定。

總統賴清德上任後，今天上午首次以總統身分接見228事件受難者王育霖兒子王克雄所率的海外228遺屬返鄉團，總統胸前別上紀念228的「台灣百合胸章」向家屬們紛紛握手致意後，便上台致詞。首先，他代表全體國人，對於海外228遺屬專程回國參加228中樞紀念儀式，表達最誠摯的歡迎。

他表示，228事件迄今已經邁入78年，受難者遺族長期在海外從事228平反工作，也積極為台灣發聲，他非常感謝，也以最嚴肅的心情與大家共同追思受難的先賢。

總統說，228事件讓台灣付出相當大的代價，造成世代創傷延續至今；而當時社會菁英的消失，例如日治時期第一位台灣人檢察官王育霖、最年輕的醫學博士施江南、極為重要的美術先驅陳澄波、成功的企業家和民意代表王平水、牙醫師楊阿壽、律師林連宗、嘉義農校教師林光前，還有許許多多在那個年代非常重要傑出的人士。

總統表示，這些社會菁英的逝去對台灣社會造成無法估計的損失，他也要代表政府再一次和各位致歉。政府的補救措施包括認錯、道歉、賠償、追查真相、恢復名譽、撤銷判決、設立紀念館、紀念碑等等，還有後續該做的事情，政府都一定會做。

他提到，同時也仰賴各位前輩，尤其是王克雄在這幾十年間不斷努力並呼籲社會，正視這段傷痕，才有今天累積的轉型正義成果。

總統表示，近年來努力推動轉型正義，就是為了達到追求真相、賠償、獲得正義、以及保證不再發生，讓子孫知道現在所享受的民主並非理所當然，而是祖輩用血淚一滴、一滴爭取來的。

他說，直到今日，這是一個未竟之業，要持續追求正義與真相，落實政治檔案的開放、應用。不能忘記歷史，更要體認民主與權威的不同，捍衛台灣的自由。

他並強調，政府也將持續堅定的團結國家，守護國人安全，絕對不能讓類似的事件再次發生。要確保類似的事情不再發生，第一步就是捍衛台灣的主權，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬、堅持台灣主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途只有2300萬人可以決定。

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他表示，也就是要讓台灣人做自己的主人，能夠在這塊土地上擁有平安、自在的生活。不管先來後到、來自何方，也不論什麼族群，只要認同這塊土地，就是這塊土地的主人。

他希望2300萬人可以團結一致守護台灣，維持民主、自由、人權的憲政體制，也讓台灣持續繁榮發展，讓代代子孫都可以在這塊土地上長治久安，大家一起努力。（編輯：楊凱翔）1140224