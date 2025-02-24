接見海外228遺屬 卓榮泰：不讓中共對台存有幻想

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（中央社記者高華謙台北24日電）行政院長卓榮泰今天接見海外228遺屬返鄉團時說，團長王克雄曾指若中共統治台灣，勢必又會發生一個228慘案；他認為「這個預言不會成立」，政府責任是要保護台灣安全，使中共不能對台灣存任何幻想，保證台灣在此地永遠存在。

卓榮泰下午在行政院秘書長龔明鑫、僑委會副委員長阮昭雄等人陪同下，接見228遺屬返鄉團團長王克雄等人。

卓榮泰致詞表示，1947年發生228事件，對台灣人來說是一個很深、很痛的歷史記憶，當時電視、課本、街頭都沒人討論，40年後才漸漸因民主運動被提起。

他說，228事件讓那個時代的台灣人民生活在高壓統治的驚慌中，大家也一直在找發生原因，民進黨前主席姚嘉文曾說，是因為文化落差導致，也就是文化低的統治者，要用槍枝、武力才可以統治文化較高的人民。

卓榮泰表示，從1950年開始，台灣內部還不能說228事件時，海外就有人開始討論，海外民主運動的力量很多時候也促進台灣民主運動發展，今天228遺屬返鄉團回到台灣，是個很好的啟示，光明正大走台灣這條路的時候，需要好好認識過去的歷史，並做個歷史的解決。

卓榮泰表示，去年5月總統賴清德就任，馬上接手繼續推動轉型正義，包括不義遺址保存條例、國家轉型正義教育行動綱領等，賴總統也支持以「最大開放、最少限制」來做政治檔案解密的重要原則。

他說，最重要的是，政府會帶頭建立一個全新的組織跟架構，讓全社會參與，讓歷史意義一一重現。

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卓榮泰表示，王克雄先前寫一篇文章「勿存幻想，從228看中共將如何統治台灣」並傳給他看，內文談到台灣人已經很習慣抗議、示威、遊行，如果讓沒有民主素養的中共統治台灣，人民絕對受不了這種高壓獨裁專制，勢必又會發生一個228慘案。

卓榮泰說，「我想這個預言不會成立」，政府的責任是不讓這個結果發生，不僅要保護台灣安全、國家安全，以民主抵抗專制集權，也要讓低文化不可能統治高文化，使中共不能對台灣存任何幻想，保證台灣在此地永遠存在。（編輯：翟思嘉）1140224

行政院長卓榮泰（前中）24日在行政院接見海外228遺屬返鄉團，一一向團員握手致意。中央社記者王騰毅攝 114年2月24日

行政院長卓榮泰（右）24日在行政院接見海外228遺屬返鄉團，卓榮泰致詞並向團長王克雄（右2）等訪團成員致意。中央社記者王騰毅攝 114年2月24日

行政院長卓榮泰（右）24日在行政院接見海外228遺屬返鄉團，致贈紀念物給228事件受難者王育霖兒子王克雄（左）表達歡迎。中央社記者王騰毅攝 114年2月24日