追思鄭南榕 蔡總統：民主自由已是台灣人內建基因

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（中央社記者葉素萍、林克倫台北7日電）總統蔡英文今天出席「鄭南榕殉道35週年追思紀念會」，她說，民主自由的價值已經是台灣人內建的基因；持續和民主陣營站在一起，貢獻良善的力量，向世界證明，「我們就是好國好民的台灣」，並為台灣的民主感到驕傲。

鄭南榕基金會今天在金寶山自由之翼紀念墓園舉辦「鄭南榕殉道35週年追思紀念會」，總統蔡英文、監察院長陳菊、行政院長陳建仁、總統府秘書長林佳龍、鄭南榕基金會董事長鄭竹梅、鄭南榕遺孀葉菊蘭等人出席。

蔡總統致詞指出，今天是鄭南榕殉道35週年，也是國定的言論自由日，這個日子提醒著大家，台灣的民主自由並非憑空而來，而是許多前輩的血淚拚搏，才有今天的民主台灣；當年鄭南榕的勇氣與犧牲，啟發了台灣人民積極爭取民主開放的社會，走過艱辛的民主化道路後，言論自由成了台灣重要的民主燈塔，台灣更成為亞洲民主自由最重要的地方。

蔡總統說，無論是去年的人類自由指數或經濟學人今年公布的民主指數，台灣都是亞洲第一，這些成果來自全體台灣人民的努力；然而，民主自由並非屹立不搖，威權主義的擴張和假訊息的攻擊是全球性的挑戰，也對台灣的民主自由形成莫大的威脅。

蔡總統指出，台灣站在民主防線的最前緣，這幾年來和民主國家加強合作，分享防制假訊息的經驗，為守護民主自由的價值而努力。

她說，促進民主發展的工程需要凝聚各方力量，更需要世代傳承，對她們這一代人來說，過去威權統治台灣是成長的記憶，但對下一代年輕人而言，在音樂祭上舉著傳達自己理念的旗幟、在網路上論述自己的想法與立場，都是習以為常的生活，因為民主自由的價值已經是台灣人內建的基因。

蔡總統說，今天大家一起緬懷鄭南榕，也要讓更多人了解歷史和國家發展的軌跡，因此，政府除了訂定言論自由日，也在過去8年系統性推動轉型正義工程，持續深化台灣民主，打造更開放的社會，就是希望能夠實現鄭南榕所說的，要讓台灣成為一個自由的國度。

蔡總統期待，台灣能因為共享的普世價值，持續與民主陣營站在一起，貢獻良善的力量，向世界證明「我們就是好國好民的台灣」，以身在台灣並為台灣的民主感到驕傲，以鄭南榕的精神為指引，堅定不移守護民主、守護自由，讓台灣走向更開放的未來。

鄭南榕之女鄭竹梅在會中朗讀「未完成的詩」，與音樂創作者艾文，以「詩與音樂」向鄭南榕致意。

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鄭竹梅說，35年是漫長的日子，可以讓孩童成長、青年老去，人生有多少35年；35年前她父親鄭南榕所主張的言論自由以及台灣獨立，每年都拿出來，再次放在心上，今天台灣的言論自由已逐步獲落實，但同時面臨更多威脅。

鄭竹梅表示，父親主張的台灣獨立是由台灣人民自主決定台灣的未來，台灣的主體地位以及台灣主體必須維護，這個價值仍時刻面臨不同威脅；鄭南榕留給大家「焚而不燬」的精神、愛以及力量會跟大家在一起，希望精神可以持續傳達下去。（編輯：謝佳珍）1130407