台南紀念言論自由日 葉菊蘭籲珍惜前人犧牲成果

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（中央社記者楊思瑞台南25日電）台南市政府今天起辦理言論自由日系列活動，紀念鄭南榕爭取百分之百言論自由精神，總統府資政兼鄭南榕基金會終身志工葉菊蘭今天出席活動記者會，盼大家珍惜前人犧牲得來成果。

鄭南榕創辦「自由時代週刊」倡議「百分之百的言論自由」，1989年4月7日鄭南榕自焚身亡，他的主張獲得社會廣泛迴響。台南市政府率先訂定每年4月7日為「言論自由日」，自2012年起舉辦紀念活動，行政院2016年底將4月7日定為「言論自由日」，希望各界重視及重新省思言論自由意義。

台南市政府今天在永華市政中心前南榕大道路口舉辦2024年台南市言論自由日活動宣傳記者會，市長黃偉哲宣布，今天起至4月30日，以透過線上與實體裝置展覽、演唱會等形式，紀念鄭南榕爭取百分之百言論自由精神。

黃偉哲說，台南市言論自由日活動已邁入第12年，希望透過音樂影像等藝術展演，讓市民近距離感受言論自由重要與價值，言論自由絕不是與生俱來，更不會永遠不變，當政者隨時有可能使用不同理由，限制或沒收言論自由，因此須感謝過去曾付出的前人。

黃偉哲表示，市府定期舉辦活動，讓更多人知道言論自由重要性，尤其希望讓年輕朋友對言論自由的認識更全面、更清楚，一起守護目前大家享有的言論自由。

葉菊蘭表示，言論自由須基於真實性，以事實為基準，唯有根據真實，而且不違背良善目的，才能主張享有言論自由。此外，她也強調言論自由像空氣，如果被抽乾，呼吸都顯得困難，像香港就逐步在失去言論自由，有人坐牢、有人逃到別的國家、有人不敢隨便開口。

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她說，追求言論自由時，不能忘記及不能丟棄自由民主價值，希望年輕一代了解，前人爭取言論自由做了很大犧牲，要珍惜目前台灣所享有的言論自由。

台南市民政局提供資料指出，今年紀念活動包括「為自由而唱的演唱會」4月7日在台南文化創意產業園區舉辦，邀請樂團與音樂創作者熱力開唱，透過音樂創作傳唱不同世代自由價值；系列活動「我主張–新世代的自由」採用裝置攝影展且新增微型影展，讓新世代台灣人理解言論自由日相關重要事件的歷史足跡。（編輯：郭諭儒）1130325