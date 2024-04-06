黃偉哲訪泰北清萊 盼增加觀光客互訪交流

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（中央社台南6日電）台南市長黃偉哲4日搭乘台南直飛清邁首航包機出訪泰國，昨天轉往泰北清萊國際機場，並與當地官員及機場管理公司人員見面交流，盼能開啟台南與清萊更多觀光客互訪機會。

台南市政府今天新聞稿指出，清萊國際機場高層人員向黃偉哲介紹機場營運概況指出，機場是由泰國機場有限公司（AOT）營運的6個機場之一，也是肩負清萊地區經濟與觀光發展重鎮。

清萊府官員們也向黃偉哲說明，清萊是泰國北部第2大城，擁有豐富觀光資源，近年致力提升國際觀光客住宿與語言方面服務品質，最近3年到清萊旅遊人次提持成長，外國觀光客主要來自歐美、中國，也有少部分來自台灣，未來希望台南與清萊建立雙邊送客機制，方便泰北地區民眾造訪到台南。

黃偉哲表示，台南是台灣的古都，清萊是泰國的古城，兩個城市都是觀光大城、農業大城和文化之都，希望未來在產業、觀光、教育方面，都能與清萊建立更好交流機會。

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他說，過去台灣南部觀光客多半前往曼谷周邊，希望透過與清萊國際機場開拓交流，讓台灣觀光客也能造訪清萊打球或是體驗豐富泰北文化，而清萊民眾也能前往台南，體驗文化首都與宗教之都迷人魅力。

黃偉哲指出，今年適逢台南400，希望邀請泰北藝術表演團體到台南表演，讓台南市民有機會認識泰北古老迷人文化，也歡迎清萊旅遊單位參加每年11月舉辦的大台南旅展，將清萊觀光資訊介紹給台南市民。（編輯：張銘坤）1130406