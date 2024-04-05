黃偉哲訪泰國 包機首航清邁開展國際新里程

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（中央社記者林巧璉台南5日電）為進一步拓展台南與泰國城市外交，台南市長黃偉哲4日搭乘直航包機赴泰北政經中心、觀光重鎮的清邁。期望開啟更多城市交流，並促成泰國朋友來到台南感受古都魅力。

為宣傳台南清邁直航包機，黃偉哲率新聞及國際關係處長蘇恩恩一行4日搭乘直航包機赴泰，一抵清邁機場受到當地台僑熱情迎接，黃偉哲在旋風式與當地台僑及文化界人士簡短會面後，隨即轉往清萊府。

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黃偉哲今天透過新聞稿表示，台、泰經貿往來與日俱增，在全球供應鏈布局的考量下，泰國作為東南亞第二大經濟體的重要性不言而喻。台南期望在泰國開啟更多城市交流，其中泰北政經中心、觀光重鎮的清邁，正是台南非常期待能建立友好交流的城市，這次相互包機，不僅更便利南台灣民眾赴泰北觀光，也更希望促成泰國朋友來到台南感受古都魅力。

黃偉哲表示，台南是台灣最古老的城市，今年迎來「台南400」，英國「國家地理旅遊」雜誌跟CNN先後都將台南評為2024年全球最酷景點及2024年最佳參訪地，加上台泰免簽證入境，台南跟泰國東北地區間相互導流觀光效益可期；最重要的是雙方人民間的相互理解正是城市交流的起點，期待此行帶回的城市交流成果，能在未來透過更頻繁互動，造福兩地人民。（編輯：黃世雅）1130405