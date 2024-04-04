台南迎泰國包機直航 黃偉哲盼更多外國旅客造訪

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）「台南-泰國」包機直航首航班機今天上午搭載188名旅客飛抵台南，台南市長黃偉哲前往接機並致贈迎賓禮，隨後搭上返程班機出訪泰國，盼邀更多外國旅客參與台南400活動。

黃偉哲上午到台南航空站迎接首航班機致詞表示，在市政府及觀光相關產業合作努力下，繼去年4月「台南-仙台」及8月「台南-越南峴港」包機直航後，今天台南航空站又迎來「台南-泰國」包機直航，感謝泰國獅子航空、台南市旅行商業同業公會及相關旅行社協助。

黃偉哲表示，今天迎接來自泰國188名遊客，在春假期間飽覽台南風土人情、品嘗台南美食，而泰國是觀光大國，希望藉包機直航契機，讓台南與泰國在觀光旅遊、農業、農特產品等方面，有更好交流機會，並拓展國民外交。

台南市政府提供資料指出，這次直航首架次今天凌晨從泰國廊曼國際機場起飛，上午7時5分抵達台南航空站；返程時有174名旅客，預計上午11時35分抵達清邁國際機場，黃偉哲市長也搭乘此班機一同出訪泰國。

台南市觀光旅遊局指出，2023年泰國到台灣旅遊人次大約40萬，已恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前旅遊規模，尤其台灣在2023年泰國Google關鍵字中海外旅遊目的地類別位居榜首，可見泰國人到台灣旅遊已形成風潮。

觀旅局指出，台南赤崁樓、安平古堡、孔廟等景點，每年吸引許多國際旅客朝聖，藉由此次台南-泰國包機直航，希望把這些知名景點介紹給泰國旅客，觀旅局也持續優化國際觀光友善環境，包含新南向旅遊導覽人員培訓、輔導餐飲業者建置多國語言菜單，等，讓東南亞旅客享受優質服務。（編輯：黃世雅）1130404