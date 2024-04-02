黃偉哲任內首次訪歐 台南與立陶宛約納瓦市締盟

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）台南市長黃偉哲任內首次出訪歐洲，前往立陶宛約納瓦市（Jonava）政府與市長辛可威斯（Mindaugas Sinkevičius）簽署兩市夥伴協定，盼開啟智慧科技、籃球賽等多面向交流。

台南市政府今天新聞稿指出，黃偉哲在駐立陶宛台灣代表處長王雪虹陪同下，於台灣時間4月1日傍晚造訪約納瓦市政府，辛可威斯率領市政府高層團隊接待。

黃偉哲特地贈送代表台南市的蘭花盤，以及4月份開始進入產季的關廟金鑽鳳梨給辛可威斯，藉機行銷台南特色蘭花與農特產品，辛可威斯特地戴上去年造訪台南時，黃偉哲致贈的蘭花領帶，並回贈立陶宛盛產琥珀藝術品，以及立陶宛特色巧克力。

台南市政府指出，辛可威斯在雙方會談時表示，約納瓦市除了是立陶宛第9大城，過去為以農業為主，現今朝向發展智慧工業、智慧運輸與創新產業，並於去年完成市立游泳池等運動中心，內部設施採用智慧手環設計結合多項智能系統，並結合戶外滑雪場、親水公園、籃球場等，有籃球隊定期訓練。

他說，希望有機會與台南市進行體育活動與智慧城市方面交流，如邀請台南籃球隊到約納瓦市進行友誼賽。

黃偉哲表示，感謝立陶宛對台灣一直以來的支持與力挺，距離辛可威斯於2023年3月到訪台南剛好滿一年，今年也是台南400特殊的一年，雙方選定今日締盟特別有意義，共同在台灣與立陶宛友好歷史上再添一筆里程碑。

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黃偉哲說，台南是台灣第一個城市，也是文化古城與美食之都，更是科技新都，希望與約納瓦市締盟開啟兩市間更多面向合作，包含智慧科技、籃球隊友誼賽交流，也希望邀請約納瓦市民俗表演團體參與台南10月份的南瀛國際藝術節，並歡迎約納瓦市民眾到台南參與台南400重大活動。

台南市政府提供資料指出，台南與約納瓦市共同立基於民主自由普世價值，與平等互訪友誼關係，雙方約定於2024年的台南400年締結盟約，約納瓦市特別將台南市市徽展示於市政大樓外牆，並表示台南為第一個歐洲以外地區的友誼城市，還將台南市地標照片展示於市政中心大樓前，供市民認識台南，極為重視此次締盟。（編輯：黃世雅）1130402