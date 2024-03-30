赴台中促銷台南洋香瓜 黃偉哲：價格親民品質又好

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（中央社記者郝雪卿台中30日電）台南市政府今天到台中大遠百舉辦「甜蜜瓜瓜樂」活動，台南市長黃偉哲到場分享說，台南哈蜜瓜產量是全國第1，不怕貨比貨，只怕不識貨，價格親民，品質又好，CP值最高。

台南市政府今天在台中大遠百舉辦「甜蜜瓜瓜樂」活動，黃偉哲下午特別到場為台南洋香瓜、鳳梨及蘆筍、虱目魚等農特產品站台，他一開場就說，台中的消費者很厲害，他還沒到場，瓜瓜就都賣完了，更笑說「我們可以回去了」。

黃偉哲還親自打了洋香瓜冰沙與大家分享，他表示，除了今天的主角洋香瓜外，還有很多台南的農特產品，包括芝麻先生的麻油產品、綠蘆筍、金鑽鳳梨等，更有世茂生技公司的專利奈米噴染蘭花，用奈米科技染色，讓蘭花變得更漂亮。

黃偉哲說，台南市哈蜜瓜產量是全國第1，不僅產量多，品質又很好，不怕貨比貨，只怕不識貨，CP值最高，因為價格很親民，品質又很好，大家可以放心使用，3月下旬台南的鳳梨也開始上市，還有果乾、蘆筍、鹽水意麵等，大台中消費者到此可以看到很多台南農特產品，歡迎多多選購。

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台南市後壁區洋香瓜達人王振銘表示，後壁區洋香瓜以旱作瓜田與水稻田3年1次輪作方式，保有地力之際同時減少土壤病蟲害，並採用每株只保留3到4個果實的養瓜策略，以確保每顆果實能同時獲得充分營養，生產出安全有品質的洋香瓜。

王振銘指出，這次除了有香氣濃郁的網紋洋香瓜，還有獨特的斑比洋香瓜，因有著如小鹿斑比一般的斑點外皮而得名，吃起來有花果的香味。至於橙肉網紋洋香瓜剛採收時品嚐口感清脆，經後熟放置2到3天後，待果肉稍微變軟，香氣甜度自然提升，又是不同風味。（編輯：謝雅竹）1130330