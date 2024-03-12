中天案激起言論自由爭辯 鄭南榕基金會：引喻欠佳

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（中央社記者葉素萍台北12日電）國民黨立委黃健豪昨天質疑「如果鄭南榕今天在世，他會關中天電視台嗎？」國家通訊傳播委員會主委陳耀祥回應「本來就沒有百分之百的言論自由」。鄭南榕基金會今天說，引喻與回應，實屬欠佳，言論自由非憑空捏造或惡意謾罵。

立法院交通委員會昨天排定國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥專題報告。立委黃健豪針對「中天新聞台NCC換照審查不過」質詢，提到「如果鄭南榕今天在世，他會關中天電視台嗎？」陳耀祥回應「本來就沒有百分之百的言論自由，如果殺人放火的恐嚇，還能是言論自由嗎？」

鄭南榕基金會今天發布聲明稿指出，黃健豪與陳耀祥之間的應答，兩者直接以「鄭南榕所倡議的言論百分百自由」做為該案的引喻與回應，實屬欠佳。

鄭南榕基金會說，1989年鄭南榕在國民黨黨國威權體制下，為追求言論百分之百自由和倡議台灣獨立，被中國國民黨政府以涉嫌叛亂罪起訴，鄭南榕堅持採取和平非暴力方式抗議當局不當起訴壓迫，自囚雜誌社明志。

鄭南榕基金會表示，鄭南榕自囚71天後，在中國國民黨當局違憲違法的強行攻堅行動，被迫於1989年4月7日自焚殉道。鄭南榕的犧牲為往後台灣新聞自由、政治和公民參與空間撐出一片天。

鄭南榕基金會說，鄭南榕在「自由時代」週刊雜誌社立下的「編採信念」，是嚴格自律的準則。包括，公正無私無偏見，捍衛言論自由，藉以促進國家民主，確保世界和平；以正義人道之名，致力全民福利，打擊罪惡、暴力及腐敗；公平迅速地報導事實。編輯評論保持開明與公正；永遠抱持容忍態度，保持責任感與自尊心並維持活力與清新。

鄭南榕基金會表示，鄭南榕立下行動思想家和新聞從業者的典範，不惜犧牲個人生命衝撞政治和言論的箝制，讓當代享有高度自由。

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鄭南榕基金會認為，台灣及全世界國家面對假新聞和不實資訊的危害衝擊，鄭南榕所示範的高度自律，也督促世人在享受言論自由權利之際，必須思辨和擔負起公民的社會責任。

鄭南榕基金會說，言論自由絕對是社會進步的重要根基，但絕非憑空捏造或惡意謾罵。當代的政治人物、新聞媒體、社群媒體、公眾人物和一般大眾可以對公共事務發表看法，但務必立基於真相事實。在層出不窮的假新聞事件或不實資訊對立中，台灣必須深化民主內涵和持續推動言論自由、人權教育、媒體識讀和媒體自律的基礎工作。（編輯：謝佳珍）1130312