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談NCC訴訟 陳建仁：14件勝訴且判決確定

2024/3/22 10:36
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（中央社記者王揚宇、郭建伸台北22日電）外界質疑NCC濫罰中天接連敗訴，累積16敗。行政院長陳建仁今天受訪說，相關裁罰有26件，其中14件勝訴且判決確定，仍有幾個案件在訴訟過程中，希望大家要耐著性子等待司法公正審判。

陳建仁也說，希望大家不要計算不同的審級中，有幾次勝訴或敗訴，因為這樣的數目容易誤導民眾認知，也相信負責任的媒體，一定會做公正報導，不要誤導民眾，也希望司法審判能夠做出最公正、最好的審判，盡早讓民眾了解。

立法院今天繼續進行施政總質詢，陳建仁會前接受媒體聯訪，對於國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥對中天吞下這麼多敗仗（敗訴），是否覺得是濫罰中天。

陳建仁說，對於公司的內部治理以及相關問題，由NCC來做裁罰，而在26個裁罰當中，有14件已判決確定，是NCC勝訴，另外有2件NCC敗訴，還有幾件仍在訴訟過程中，當然尊重司法審判的結果。

陳耀祥今天在步入議場時，記者詢問中天案被法院打臉多次，是否需要檢討重審。陳耀祥表示，NCC是14勝，勝負本來就是這樣，「我們勝訴多」。

此外，前行政院發言人陳宗彥涉關說且疑似接受性招待，監察院未通過彈劾案，遭疑辦藍不辦綠。

陳建仁說，監察院依照憲法跟監察法實施獨立的裁判，他相信行政機關都會尊重監察院任何決議。（編輯：蘇龍麒）1130322

#NCC
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