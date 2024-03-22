是否續推數位身分證 陳建仁：待個資保護委員會討論
2024/3/22 13:04
（中央社記者王揚宇台北22日電）國民黨立委廖先翔今天質詢，關注數位身分證暫緩換發議題，並就行政院是否做相關檢討報告，與行政院長陳建仁舌戰。陳建仁說，當然會檢討，待個資保護委員會完成、完整個資保護後，再來討論要不要推數位身分證。
行政院在民國110年宣布暫緩推動換發數位身分證，廠商為此提出履約爭議，後續調解求償金額。陳建仁5日指出，工程會與廠商協商後達成協議，金額希望能在新台幣2.8億元以下。
立法院今天繼續進行施政總質詢，廖先翔質詢提到，數位身分證政策，行政院是否會做相關缺失檢討報告。
陳建仁說，規劃數位身分證的過程中，接受到各界反應因此暫緩，而且個資保護要更強化以及要取得共識才來進行。
陳建仁指出，相關問題當然會檢討，看看什麼時候要開始推動等，這要取得大家的共識，而針對個資保護部分，大法官也說須設立個資保護相關機構，政府因此在籌備個資保護委員會，待完成後、對個資保護很完整的情況下，再來討論如何推動，事有緩急、事有先後。
廖先翔說，數位身分證在賠償部分，行政院會不會做檢討報告等。
陳建仁回應，要不要繼續推動、要如何檢討，等個資保護機構出來，大家對個資保護有完整的了解，再來看看數位身分證要不要推動，如果要推的話那要怎麼檢討。（編輯：蘇龍麒）1130322
- 是否續推數位身分證 陳建仁：待個資保護委員會討論2024/03/22 13:04
- 2024/03/22 10:36
- 2024/03/22 09:59
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
談NCC訴訟 陳建仁：14件勝訴且判決確定