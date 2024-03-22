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是否續推數位身分證 陳建仁：待個資保護委員會討論

2024/3/22 13:04
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（中央社記者王揚宇台北22日電）國民黨立委廖先翔今天質詢，關注數位身分證暫緩換發議題，並就行政院是否做相關檢討報告，與行政院長陳建仁舌戰。陳建仁說，當然會檢討，待個資保護委員會完成、完整個資保護後，再來討論要不要推數位身分證。

行政院在民國110年宣布暫緩推動換發數位身分證，廠商為此提出履約爭議，後續調解求償金額。陳建仁5日指出，工程會與廠商協商後達成協議，金額希望能在新台幣2.8億元以下。

立法院今天繼續進行施政總質詢，廖先翔質詢提到，數位身分證政策，行政院是否會做相關缺失檢討報告。

陳建仁說，規劃數位身分證的過程中，接受到各界反應因此暫緩，而且個資保護要更強化以及要取得共識才來進行。

陳建仁指出，相關問題當然會檢討，看看什麼時候要開始推動等，這要取得大家的共識，而針對個資保護部分，大法官也說須設立個資保護相關機構，政府因此在籌備個資保護委員會，待完成後、對個資保護很完整的情況下，再來討論如何推動，事有緩急、事有先後。

廖先翔說，數位身分證在賠償部分，行政院會不會做檢討報告等。

陳建仁回應，要不要繼續推動、要如何檢討，等個資保護機構出來，大家對個資保護有完整的了解，再來看看數位身分證要不要推動，如果要推的話那要怎麼檢討。（編輯：蘇龍麒）1130322

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