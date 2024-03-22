藍委促板南線延汐止 陳建仁：北北基都同意基隆捷運

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（中央社記者王揚宇台北22日電）國民黨立委廖先翔今天主張應立即啟動板南線捷運延伸至汐止樟樹灣。行政院長陳建仁說，如果要啟動樟樹灣到南港這一段，會影響到基隆捷運，基隆捷運已經要進入設計階段，全部就要從頭開始。

陳建仁說，捷運由地方政府規劃跟推動，目前是北北基都同意的基隆捷運方案，送來給中央決定，如果要改變也可以，要跟北北基市府談。

基隆捷運綜合規劃報告1月31日獲行政院核定。新北捷運局說，中央核定內容依循北北基3市共識，基隆捷運將由新北興建及營運，新北將啟動基本設計作業，預計今年底完成。

不過，立法院今天繼續進行施政總質詢，廖先翔質詢提到，過去討論捷運板南線延伸到汐止，因為卡到台鐵第三軌問題，無法延伸，但基隆捷運推動後，決定把第三軌的路廊讓出來，汐止人就問，為何不能讓板南線延伸。

廖先翔說，大家都說大選後的內閣是看守內閣，而基隆捷運是在1月31日核定，看守內閣是否適合核定一個爭議度相當高的地方建設。

陳建仁表示，沒有所謂「看守內閣」這4個字，任何內閣都要好好做事，做到下台為止，任何時間都要做事，沒有看守內閣不做事的道理。立委提到板南線部分，若要相接這由地方政府規畫推動，基隆捷運也是如此，中央地方權責要分清楚。

交通部長王國材指出，如果立委認為地方有疑慮，要不要問新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑要不要做。

廖先翔則說，他都會去問，但行政院應該表態，他的主張是否有討論空間。

陳建仁表示，捷運由地方政府規劃跟推動，這是北北基都同意的基隆捷運方案，送來給中央決定，如果要改變也可以，要跟北北基市府談，討論出計劃是什麼再來看。

王國材指出，現在用基隆捷運來cover這一段，他個人覺得路線重疊，應該沒有什麼討論空間，而且這樣又走回頭路。

廖先翔提到，建設是百年大計，大家不能因為求快就設計一個方案，被後代罵死，他只是要行政院保持一個開放的態度。

陳建仁說，如果要啟動樟樹灣到南港這一段，會影響到基隆捷運，如果所有建設都可以這樣玩，就要從頭開始，重新做環評跟綜合規劃等。（編輯：蘇龍麒）1130322