藍委詢問是否推動台灣獨立 陳建仁：維持現狀

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（中央社記者王揚宇台北22日電）國民黨立委羅明才今天詢問行政院長陳建仁，台灣會不會推動獨立或再次推動獨立公投。陳建仁說，政府現在的政策就是希望能夠維持現狀，也不希望任何的威權國家單方面破壞現狀。

立法院今天繼續進行施政總質詢，羅明才質詢時，提到台灣的觀光情形不如5年、10年前，也說觀光客（外國）考量幾個點，其中一個就是地緣政治，因為觀光客質疑台灣是否隨時會有戰爭問題，如果沒有的話，為何一天到晚都在兵推，因此請教陳建仁，現在台灣會不會推動獨立、會不會再次推動台灣獨立公投。

陳建仁說，去年訂的600萬人次國際觀光客已圓滿達成，今年則會把目標訂在疫情前的情況，而到目前為止，從東南亞、東北亞、港澳來的人不少，並沒有立委所言兵凶戰危而有觀光人數減少情形。

陳建仁表示，至於立委所提問題，現在政府的政策就是希望能夠維持現狀，也不希望任何威權國家單方面破壞現狀，使得台海不穩定，甚至影響世界繁榮與和平，也希望威權獨裁國家不要窮兵黷武，要讓地區能夠穩定。

陳建仁指出，關於區域的穩定問題，很多理念相同的自由民主國家，都有相同盼望，大家都努力希望不要有片面破壞現狀的狀況。

羅明才追問，現階段是否會放棄台獨的推動、不搞台獨。陳建仁說，現在的努力就是維持現狀，而且台灣本身就已經是一個主權獨立的國家、自由民主法治前線的國家，而台灣在自由民主法治發展以及人權保障上，在東亞可以作為其他威權國家的典範。（編輯：林興盟）1130322