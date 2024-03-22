藍委盼普發1萬元紅包 陳建仁：亂開支票不可能

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（中央社記者王揚宇台北22日電）國民黨立委羅明才今天質詢，建議政府發新台幣1萬元的紅包給每個人，行政院長陳建仁回應，這樣經費就要2350億元，根本不可能，這是在亂開支票，是不負責的做法。

立法院今天繼續進行施政總質詢，羅明才指出，現在電價飆漲、萬物齊漲，老百姓都受不了，立法院長韓國瑜曾說「莫忘世上苦人多」，他每次質詢時都把這句話放在心裡，因此在人民嗷嗷待哺下，建議行政院今年的紅包，能否每個人都發1萬元。

陳建仁連說數次不可能，更指立委亂開支票，如果每個人發1萬元，就要2350億元，而去年歲入歲出盈餘有2670億元，其中5%要還債，說要發1萬元是空口說白話，完全不可行。

陳建仁強調，更重要的是，剩下的錢要拿來補貼電價與勞保，避免物價上漲跟勞保不足，這樣可以照顧更多的人，政府不會隨便說要發多少錢，這是不負責的做法。

羅明才最後提到，「你缺錢來找我」，因為他在立法院財政委員會多年，手上一堆資料，希望為全民找錢，像是有人檢舉家裡起碼海外有1兆元遺贈稅，這個查下去，國庫會多5000億元，希望盡量發1萬元。陳建仁回應，不切實際，說得比做得容易。（編輯：張若瑤）1130322