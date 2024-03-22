全力穩定物價 政院拍板大宗物資降稅延至6月底

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（中央社記者賴于榛台北22日電）為降低物價波動，繼中央銀行昨天宣布升息半碼後，行政院副院長鄭文燦今天拍板大宗物資降稅延至6月底，持續免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅，以及調降汽柴油貨物稅等。

行政院透過新聞稿指出，鄭文燦下午主持穩定物價小組會議，決定啟動第11波關鍵原物料稅負減徵措施，持續減輕業者營運負擔。

政院表示，受全球高利率環境影響，國際原物料價格持續回落，台灣進口黃豆、小麥、玉米等關鍵物資價格逐步趨穩，國內物價上漲壓力亦略為趨緩，但俄烏戰爭、以哈衝突及紅海危機未歇，地緣政治風險加劇、極端氣候頻率增加，且主要產油國決議延長減產協議，致使原油及大宗物資價格波動風險加大。

政院指出，為從源頭減輕國內業者營運負擔，並穩定末端售價，保護消費者權益，鄭文燦指示，依照行政院長陳建仁昨天在行政院會中要求，原實施第10波減徵關鍵原物料稅負措施至今年3月底，決議加碼延長至6月底。

第11波減徵關鍵原物料稅負措施，包含免徵進口黃豆、小麥、玉米營業稅；免徵小麥進口關稅；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半；汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半。

鄭文燦也要求經濟部、農業部等相關部會持續與業者、公協會聯繫溝通，籲請廠商共體時艱，酌情調整商品價格，確實將降稅利益回饋消費者，落實稅負減徵措施的原意。

此外，清明假期將至，鄭文燦提醒農業部及經濟部等相關單位，密切掌握清明祭祖常用的牲禮、供品等重要應節物資價量情勢，確保滿足民眾需求。（編輯：林淑媛）1130322